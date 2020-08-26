Türkiye'de düğün, nişan, sünnet ile 65 yaş üstüne yasak gelen iller listesi

Van

*Sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinlikler yasaklandı.

*Düğünlere izin verilecek ancak düğün ve nikahlar aynı gün içerisinde en fazla 1 saatte tamamlanacak.

*Düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmayacak.

*Düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetler kesinlikle yapılmayacak.

*Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocuklar, düğünlere ve nikah merasimlerine katılmayacak.

*Her düğün veya nikah merasimine en az bir kamu görevlisi (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilecek ve denetim yapacak.