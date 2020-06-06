Türkiye'de Dolunay'ın en güzel kareleri! Dün yurdun dört bir yanından çekildi

Doğa olayları tutkunlarının merakla bekledikleri ay tutulması dün akşam saat 20.45 sıralarında başladı.2020 yılının ikincisi olan ve Çilek Ayı olarak adlandırılan dolunay Türkiye'nin farklı şehirlerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Özellikle İstanbul, Van, Elazığ, Bingöl'den mest eden kareler ortaya çıktı. İşte görsel şölenden fotoğraflar...