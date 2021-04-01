Türkiye'de de yapılmaya başlandı! BioNTech'in korona aşısının yeni etkinlik oranını açıklandı

Türk Bilim insanı Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen BioNTech/Pfizer Covid-19 aşısının yeni etkinlik oranı açıklandı. Türkiye'de de yapılmaya başlanan aşının etkinlik oranı yüzde 91,3 olarak açıklandı. Aşı Güney Afrika varyantında yüzde 100 etkili çıktı.

Abone ol

Türk Bilim insanı Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen BioNTech/Pfizer Covid-19 aşısının yeni etkinlik oranı açıklandı. Kasım ayında 44 bin kişi üzerinde yapılan çalışmaya göre aşının etkinlik oranı yüzde 91,3 olarak açıklanırken aşının, B1351 adı verilen Güney Afrika varyantında yüzde 100 etkili olduğu bildirildi.

Yapılan açıklamada ayrıca, aşının Covid-19’a karşı en az altı ay koruma sağladığı belirtildi. Aşının etkinlik oranı daha önce yüzde 95,3 olarak açıklanmıştı.

Mutant virüse karşı yüzde 100 etkili

800 kişi üzerinde yapılan Güney Afrika varyantı çalışmasında aşının yüzde 100 etkili olduğu belirtildi.

Pfizer'in CEO'su: Verileri ABD'ye sunacağız

Pfizer'in İcra Kurulu Başkanı Albert Bourla, en az altı ay boyunca iki doz aşı olmuş 12 binden fazla kişiye ilişkin verileri içeren güncellenmiş sonuçların ABD yasal onayına sunulacağını bildirdi.

Uğur Şahin: Varyantlara karşı etkili

BioNTech CEO'su Uğur Şahin yaptığı açıklamada, deney verilerinin "Aşının dolaşımda olan varyantlara karşı etkili bir şekilde koruyabileceği ilk klinik sonuçları sağladığını, sürü bağışıklığına ulaşmak ve küresel nüfus için bu salgını sona erdirmek için kritik bir faktör olduğunu" söyledi.