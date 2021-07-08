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Türkiye'de de yapılıyor! BioNTech aşısının koruyuculuğu yüzde 64'e geriledi

Türkiye'de de yapılıyor! BioNTech aşısının koruyuculuğu yüzde 64'e geriledi

İSRAİL'de yapılan bir araştırma BioNTech aşısının koruyuculuğunun Delta varyantı nedeniyle azaldığını ortaya koydu. İsrail hükümeti aşının koruyuculuğunun, yayılan varyanta bağlı olarak yüzde 64'e gerilediğini açıkladı. Öte yandan aşının halen hastaneye yatışları önemli ölçüde engellediği belirtildi.

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İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan BioNTech aşısının koruyuculuğu yüzde 64'e geriledi açıklaması geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre aşının hastalığın yayılmasını ve semptomatik vakaları önlemedeki etkinliği 6 Haziran'dan itibaren yüzde 64'e geriledi.

Aşının hastaneye yatışları ve ağır vakaları önlemede ise yüzde 93 etkili olduğu açıklandı. Mayıs ayında Lancet dergisinde yayımlanan çalışmaya göre BioNTech aşısının 2 doz sonrası corona virüsün yayılmasını, semptomatik ve ağır vakaları önlemede yüzde 97 fazla etkili olduğu açıklanmıştı.

İsrail hükümeti, BioNTech aşısının düşen koruyuculuk oranının ülkede yayılmaya başlayan Delta varyantı kaynaklı olduğu ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı.

Nüfusun yüzde 60'ı en az 1 doz aşı oldu

9,3 milyon nüfuslu İsrail'de nüfusun yaklaşık yüzde 60'ı en az bir doz BioNTech aşısı oldu. Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte ülkedeki tüm tedbirler kaldırılmaya başlamıştı. Delta varyantının etkisiyle vaka sayıları günlük 400'ün üzerinde seyretmeye başladı.

İsrail'de virüs tespit edilen hastalardan yüzde 42'sini Covid-19 aşısı olan kişilerin oluşturduğu bildirildi. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle maske kuralları kısmen de olsa tekrar yürürlüğe alındı

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