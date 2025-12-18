Türkiye’de de faaliyet gösteriyordu: 162 yıllık Alman tekstil devi iflas etti

1863’te kurulan ve Türkiye pazarında da yer alan Almanya merkezli hazır giyim markası Eterna, yükselen maliyetler ve zayıflayan talep nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Şirket, mahkemenin denetimi altında uygulanacak öz yönetim modeliyle yeniden yapılanarak faaliyetlerini sürdürmeyi amaçlıyor.

1863’te Almanya’da kurulan gömlek ve bluz üreticisi Eterna, finansal sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Başvurunun Passau Yerel Mahkemesi tarafından kabul edildiği, yeniden yapılandırma sürecinin ise mahkeme denetimi altında ilerleyeceği açıklandı.

Eterna yönetimi tarafından yapılan açıklamada, yükselen üretim ve işletme maliyetleri ile birlikte pazardaki talep daralmasının şirketi kapsamlı bir yeniden yapılanmaya zorladığı belirtildi. Covid-19 salgınının, fiziksel mağaza ağına dayalı hazır giyim perakendesini ciddi şekilde etkilediği, bu durumun şirketin zaten kırılgan olan kârlılık yapısını daha da zayıflattığı ifade edildi.

TOPARLANMA SÜRECİ KALICI SONUÇ VERMEDİ

Şirketin 2021 yılında Şirketlerin İstikrarı ve Yeniden Yapılandırılması Yasası kapsamında başlattığı toparlanma sürecinin kalıcı sonuç vermediği kaydedildi. Eterna, klasik iflas prosedürü yerine öz yönetim modelini tercih ederek, dışarıdan kayyum atanması olmaksızın mahkeme gözetiminde yeniden yapılanma sürecini kendi yönetmeyi hedefliyor. Bu çerçevede alacaklılarla görüşmeler yapılacağı, şirket faaliyetlerinin sürdürülmesi ve yaklaşık 900 çalışanın mümkün olan en büyük bölümünün korunmasının amaçlandığı belirtildi.

YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Şirketin yaşadığı süreçte yönetim değişikliklerinin de etkili olduğu ifade edildi. Ocak 2025'te göreve başlayan CEO Christian Bregovac'ın kısa süre sonra görevinden ayrıldığı, operasyonel yönetimin ise halen CSO Dirk Heper ve CFO Herbert Oelke tarafından yürütüldüğü aktarıldı.

Sektör analistleri, Eterna'nın yaşadığı krizin tekil bir durum olmadığına dikkat çekiyor. Fiziksel mağaza satışlarındaki düşüş, online markaların yükselişi ve düşük fiyatlı ürün sunan firmaların artan baskısının, hazır giyim sektöründeki yapısal sorunları derinleştirdiği değerlendiriliyor.