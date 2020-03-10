Türkiye'de coronavirüs olma ihtimali yüksek! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
TÜRKİYE koronavirüs ile mücadele ederken son dakika açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Fahrettin Koca, 'salgının Türkiye'de olma ihtimali yüksek. Tespit edilmedi ama Türkiye'de olma ihtimali var' dedi. İşte corona virüs hakkında gelen son açıklama:
Dünya geneline yayılan Koronavirüs (Kovid-19) hakkında Sağlık bakanı Fahrettin Koca'dan gelen son dakika açıklamalar var. Bakan Koca'nın söyledikleri yürek hoplattı. Saat 15.00'da konuşan Sağlık Bakanı Koca şunları söyledi:
-Koronavirüs salgınının Türkiye’de olma ihtimali çok yüksek ancak henüz tespit edilebilmiş değil. Koronavirüs salgını 1 saat sonra da 1 gün sonra da ortaya çıkabilir. Sözlerim hazırlık için değil, işin gerçeği bu.
-Bunu toplumu bir şeye alıştırmak için söylemediğimi bilin isterim. Yurt dışına giden çok insanımız var. Oradan enfeksiyon almadığını kim söyleyebilir. Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal. Görülebilir ama yayılımını önlememiz gerekiyor.
- Bu süreçte bu enfeksiyonun dışarıdan geleceğini düşünüyoruz veya gelmiş olduğunu düşünüyoruz. Tespit edemediğimizi söylüyoruz ama bugün yarın tespit etmeyeceğimiz anlamına gelmez.
-Yurt dışından gelen vatandaşımızın evlerine kendilerini kapatmaları, mümkün mertebe dışarı çıkmamaları, Türkiye'de 14 gün bunu devam ettireceklerini bilmeliler.
-Karantina için hızla 25 hastaneyi belirledik. Sonra bunun sayısını 101'e çıkardık. Bütün hastanelerde nasıl davranılmasına ilişkin bir algoritma geliştirildi.
Türkiye'den ABD'ye giden kadında virüs çıktı: ABD'deki Maryland Eyaleti'nin Valisi Larry Hogan düzenlediği basın toplantısında kısa bir süre önce Türkiye’yi ziyaret eden 86 yaşındaki bir kadında Corona virüsü saptandığını bildirdi. Vali, yaşlı kadının hastanede tedavi altına alındığı bildirdi. Harford County’de yaşayan kadının sağlık durumu ile ilgili detay verilmedi. 3 Mart tarihinde THY'nin TK54 sefer sayılı uçağı ile İstanbul-Singapur uçuşunu yapan bir yolcuda da yapılan Corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Koronavirüs salgınına ilişkin bir son dakika haberi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geldi.
KKTC'de koronavirüs çıktı okullar tatil edildi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya'dan gelen 65 yaşındaki bir kadın turistte yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini duyurdu. 65 yaşındaki kadın turist hastaneye kaldırılırken, birlikte geldiği kafile Gazimağusa'daki otelde karantinaya alındı. Bu olay sonrasında Bakanlar Kurulu bugün koronovirüs gündemiyle acil olarak toplandı. KKTC'deki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde pazartesi gününe kadar eğitime ara verildi.