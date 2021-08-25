Türkiye'de çok az kişi biliyor! Antalya'da üretti kilosu 55 TL'ye satılıyor
ANTALYA'da yaşayan ev hanımı Güllü Gürler, 2 yıl önce ekmeye başladığı pitayaları yurt dışına ihraç etmeye başladı.
Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan girişimci ev hanımı Güllü Gürler, İhsaniye Mahallesi'nde 2019 yılında ektiği ejder meyvelerini (pitaya), iki yıldır hasat ederek, yurt içi ve yurt dışına ihraç ediyor.
2 dekar alanda üretim yapan Güllü Gürler, ejder meyvelerinden gelecek yıl daha verimli ürün alacağını söyledi.
Ejder meyvesini sağlık için araştırsınlar ve alsınlar diye ifade eden Güllü Gürler, ürünlerini bir defa ihracata gönderebildiğini, fiyat düşünce toplu olarak bir merkeze sattığını dile getirdi.
Bir adet ejder meyvesinin ise 700 gram ile 1 kilo arasında değiştiğini belirtti.