Türkiye'de cezaevinde bir ilk: Sincan cezaevinde anne çocuk ünitesi hayata geçiyor
Türkiye'de ilk kez Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde oluşturulan anne çocuk ünitesi, haftaya hizmet vermeye başlayacak. 'çocuklar bizim yarınlarımız' vurgusuyla hareket edilen projede, çocukların kendilerini evlerinde gibi hissetmeleri amaçlandı.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, anneleriyle cezaevinde kalan 0-6 yaş grubundaki çocukların mevcut koşullardan olabildiğince az etkilenmeleri için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde kurulan ve gelecek hafta açılması planlanan anne çocuk ünitesiyle çocukların cezaevinde daha verimli vakit geçirmeleri planlanıyor.
Çocukların psikolojileri üzerinde olumsuz etki bırakmaması için çalışıldı
Kurulan ek binaya ilişkin bilgi veren Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı Banu Demirci Altay, ceza infaz kurumlarının çocukların psikolojileri üzerinde olumsuz etki bırakmaması için uzun süredir çalışmalar yaptıklarını, yurt dışındaki örnekleri de incelediklerini söyledi.
Kadın ceza infaz kurumlarında birçok yenilik yaptıklarını, oyun alanlarıyla kreşler oluşturduklarını, psikolog ve sosyologlarla çocukları sürekli takip ettiklerini anlatan Altay, ilerleyen süreçte bunun için ayrı bina inşa etmenin daha doğru olacağına karar verdiklerini dile getirdi.
Altay, açılacak binada çocukların kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini sağlamayı amaçladıklarını ifade ederek, "İki katlı olan bu yapı, birbirinden bağımsız 6 üniteden oluşuyor, her ünitede 8 oda bulunmaktadır." ifadelerini belirtti.