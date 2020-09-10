Türkiye'de cezaevinde bir ilk: Sincan cezaevinde anne çocuk ünitesi hayata geçiyor

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, anneleriyle cezaevinde kalan 0-6 yaş grubundaki çocukların mevcut koşullardan olabildiğince az etkilenmeleri için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde kurulan ve gelecek hafta açılması planlanan anne çocuk ünitesiyle çocukların cezaevinde daha verimli vakit geçirmeleri planlanıyor.