Türkiye'de bugün 7 şehirde derem oldu! Prof. Dr. Ercan Aksoy'dan korkutan açıklama geldi

Bingöl'de deprem

Bingöl'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 03:49'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bingöl ve ilçelerinin yanı sıra Elazığ ve Tunceli'nin bazı ilçelerinden de hissedilen depremde alınan ilk bilgiye göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.