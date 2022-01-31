Türkiye'de bugün 7 şehirde derem oldu! Prof. Dr. Ercan Aksoy'dan korkutan açıklama geldi
TÜRKİYE beşik gibi sallanıyor. İzmir, Bingöl, Konya, Antalya, Sivas, Malatya ve Elazığ depremlerle sarsıldı. Bu depremler büyük bir depremin habercisi mi?.. Prof. Dr. Ercan Aksoy'dan korkutan açıklama geldi...
Türkiye bugün depremlerle sarsıldı. Günün ilk deprem haberi gece yarısı Bingöl'den geldi. Ardından Antalya, Sivas, Konla, Malatya, Elazığ ve İzmir'den de deprem haberleri ardı ardına geldi. Deremlerin en büyüğü Bingöl'de meydana gelirken en küçük depremin şiddeti 3.4 oldu... Bu depremler büyük bir depremin habercisi mi?.. Prof. Dr. Ercan Aksoy'dan korkutan açıklama geldi...
İzmir'de deprem
İlk deprem haberi gece yarısı İzmir'den geldi. Dikili'nin Denizköy mevkimi merkez üssü olan depremin şiddeti 3.7 olarak açıklandı.
Bingöl'de deprem
Bingöl'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 03:49'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bingöl ve ilçelerinin yanı sıra Elazığ ve Tunceli'nin bazı ilçelerinden de hissedilen depremde alınan ilk bilgiye göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Antalya'da deprem
Antalya'nın Kumluca ilçesi Karacaören merkezli 3.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin saatini 06:10 olarak duyurdu.