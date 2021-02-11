Türkiye'de bir ilki Antalya'da yaptı! 3 yıl bekledi şimdi paraya para demiyor

Soğuk ve yağışlı hava nedeniyle ilk denemesinde birçok ürünü telef olan Yılmaz, hedefinden vazgeçmedi ve bir sera kiralayarak aleo vera üretmeye başladı. Şu an 3 farklı serada 7 bin 500 ürün yetiştiren Nazlı Yılmaz, aleo veradan jel ve sabun üretimine başladı.