Türkiye'de bir ilk olacak ATV'nin Akıncı dizisinin kadrosu şaşırttı! Bakın kimler var

ATV ekranlarında yayınlanacak olan, Türk dizi sektöründe Türkiye’nin ilk kahraman markası olma hedefiyle yola çıkan Akıncı dizisinin çekimleri başladı. Kökleri Osmanlı tarihine uzanan ve İstanbul’u koruyan modern bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizi, yayına hazırlanıyor.