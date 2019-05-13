Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor Atmaca füzesi ile bakın neler yapılacak
TÜRKİYE'nin ilk deniz füzesi olmaya hazırlanan ve dünyadaki örneklerinin en iyisi olarak gösterilen Atmaca füzesinin 1 ya da 1,5 yıl içinde gemilerde görüleceği açıklandı.
Son teknoloji olarak üretilen ve Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca ile satıhtan satha füzeler alanında yeni bir dönem başlayacak. 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) sergilenen Atmaca, uzun menzili, düşük izi ve yüksek hedef vuruş hassasiyetiyle modern donanma platformlarında hizmete hazır bir silah sistemi olarak adından söz ettirecek.
Her türlü hava şartında kullanılabilen modern bir güdümlü mermi olan Atmaca, karşı tedbirlere dayanıklılığı, hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal yetenekleri ve ileri görev planlama sistemi (3D routing) sayesinde, sabit ve hareketli hedeflere karşı etkili olabiliyor. Küresel Konumlandırma Sistemi, Ataletsel Ölçüm Birimi, Barometrik Altimetre ve Radar Altimetre alt sistemlerini kullanarak hedefine doğru yol alan Atmaca, hedefini yüksek doğrulukla bulabilmek için aktif radar arayıcısını kullanıyor.
Hedefi vurma ve ateş altına alma: 200 kilometrenin üstünde menzile sahip güdümlü mermi, görüş hattının ötesindeki hedefler için de büyük bir tehdit oluşturuyor. Atmaca'nın, hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal kabiliyetlerinin ardında ise sahip olduğu gelişmiş ve modern veri linki yer alıyor. En verimli görev profilini sunabilen sistemde, hedefe zamanlama, hedefi vurma ve hedefi ateş altına alma operasyonel modları bulunuyor.
Roketsan tedarikçi haline gelecek: Atmaca, yapısal tasarımı ile de fark yaratıyor. Güdümlü mermi, gelişen teknolojiler doğrultusunda, ağırlığın azaltılması ve yapısal dayanımın artırılması için kompozit malzeme teknolojileri kullanılarak tasarlandı ve füzenin üretiminde, bu teknolojilerden azami ölçüde yararlanıldı. Ayrıca Roketsan, Atmaca ile gemilerin vurucu gücünü oluşturacak kritik bir sistemin de tedarikçisi haline gelecek.