Türkiye'de bir ilk! Düğün sigortasıyla takılar ve davetliler güvence altında
Her 10 düğünden ikisi iptal ediliyor. Türkiye'de ilk kez uygulanmaya başlanan düğün sigortasıyla gelinlik, damatlık, takılar güvence altına alınırken 300 davetli de sigortalanıyor.
Yaz aylarında yoğunlaşan düğün törenleri sonunda sigortacıların da ilgisini çekmeye başladı. Aileler düğün hazırlıklarına girerken, düğünlerin iptallerine yol açan olaylar yaşanıyor.
İstatistiklere göre planlanan her 10 düğünden ikisi doğal afetlerden kazalara pek çok sebepten ötürü iptal ediliyor.
Bu alanda ilk düğün sigortası ürününü hazırlayan Chubb Türkiye Ülke Başkanı Emre Buğday, "Chubb’ın, Türkiye’de benzeri olmayan Düğün İptal Sigortası’yla düğün sahiplerini güvence altına aldığını söyledi.
Haziran, temmuz ve ağustos aylarının, özellikle de bayram tatilleri bu döneme denk gelince en çok düğün yapılan aylar olduğunu söyleyen Buğday, "Haliyle de şimdilerde pek çok gelin ve damat adayı ve tabii aileleri de o büyük gün için harıl harıl hazırlık yapıyor. Ancak bu hazırlık süreçleri, bazen de düğünle zaman istendiği gibi gitmiyor hatta düğünler gerçekleşmiyor. Üstelik iptal edilen düğünlerin sayısı hiç de azımsanacak gibi değil. Düğün.com’un verilerine göre Türkiye genelinde yılda ortalama 550 bin çift nikah masasına oturuyor, fakat planlanan düğünlerin yaklaşık yüzde 20’si de iptal ediliyor" dedi.