Türkiye'de bir ilk! Düğün sigortasıyla takılar ve davetliler güvence altında

Haziran, temmuz ve ağustos aylarının, özellikle de bayram tatilleri bu döneme denk gelince en çok düğün yapılan aylar olduğunu söyleyen Buğday, "Haliyle de şimdilerde pek çok gelin ve damat adayı ve tabii aileleri de o büyük gün için harıl harıl hazırlık yapıyor. Ancak bu hazırlık süreçleri, bazen de düğünle zaman istendiği gibi gitmiyor hatta düğünler gerçekleşmiyor. Üstelik iptal edilen düğünlerin sayısı hiç de azımsanacak gibi değil. Düğün.com’un verilerine göre Türkiye genelinde yılda ortalama 550 bin çift nikah masasına oturuyor, fakat planlanan düğünlerin yaklaşık yüzde 20’si de iptal ediliyor" dedi.