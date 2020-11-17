Türkiye'de bir ilk böylesi görülmedi! Manisa'da borular halka bando eşliğinde tanıtıldı
Son dönemdeki enerji yatırımlarıyla adından sıkça söz ettiren 15 bin nüfuslu Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde dev borular bando eşliğinde halka tanıtıldı.
Manisa’nın 15 bin nüfusuyla en küçük ilçelerinden biri olan Gölmarmara Belediyesi kurduğu Güneş Enerjisi Santralinin (GES) ardından şimdi de Türkiye’de sadece Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait olan hidroelektrik santralini ilçeye kazandırıyor. Hem GES hem de hidroelektrik santralinden belediye kasasına girecek olan para ise ilçedeki öğrencilere burs olarak geri dönecek.
Gördes barajından tarımsal sulama için gelen sudan elektrik üretecek olan santral için ilçeye getirilen her biri 10 ton ağırlığında ve 2.2 metre çapındaki dev borular Akhisar Belediyesi bandosunun çaldığı marşlar ve kortej yürüyüşüyle ilçenin cadde ve sokaklarında tırlarla dolaştırıldı.
İlçeyi enerji üssü yapma gayreti içinde olduklarını kaydeden Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, Türkiye’de ilk kez bir ilçe belediyesinin kendine ait bir hidroelektrik santrali olacağını belirtti.
Türkiye’de sadece Sakarya Büyükşehir Belediyesinin hidroelektrik santrali olduğunu kaydeden Başkan Öz, Gölmarmara’nın enerji yatırımlarıyla ileriye dönük yatırımlarına devam edeceğini söyledi.