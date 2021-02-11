Türkiye'de bir ilk! Antalya'da hasat için 3 yıl bekledi şimdi paraya para demiyor
ANTALYA'da yaşayan 36 yaşındaki Nazlı Yılmaz yüzündeki alerjilere ilaçlarla çare alamayınca bitkisel ürünlere yöneldi. Yılmaz derdine deva olan ölümsüzlük bitkisinin üretimine başlayarak paraya para demiyor.
Antalya'da yaşayan Nazlı Yılmaz’ın, eşi Salih Yılmaz (42) ile kuru temizleme işi yaptığı sırada ortamdaki sıcak hava, deterjan ve kumaş tozları nedeniyle yüzünde alerji oluşmaya başladı. Doktorların tavsiyesi üzerine birçok ilaç takviyesi alan Nazlı Yılmaz, olumlu sonuç alamayınca bitkisel tedavi arayışına girdi.
Antik Mısır'da 'ölümsüzlük bitkisi' olarak bilinen aleo vera bitkisiyle tanışan Yılmaz, bitkinin metabolizmayı hızlandırdığını, sindirim sistemini iyileştirdiğini ve cilt hastalıklarına iyi geldiğini öğrendi.
Aleo veranın içindeki jeli yüzüne sürerek alerjilerinden kurtulan Nazlı Yılmaz, bitkinin başka insanlara da fayda sağlayacağı düşüncesiyle 2017 yılında açık alanda aleo vera yetiştirmeye başladı.
Soğuk ve yağışlı hava nedeniyle ilk denemesinde birçok ürünü telef olan Yılmaz, hedefinden vazgeçmedi ve bir sera kiralayarak aleo vera üretmeye başladı. Şu an 3 farklı serada 7 bin 500 ürün yetiştiren Nazlı Yılmaz, aleo veradan jel ve sabun üretimine başladı.