Türkiye'de bir ilk! Aksaray'da tam kapanma bakkal ve manavlar da kapalı tek istisna var
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haritaya göre, çok yüksek riskli il olarak kırmızı kategoride bulunan Aksaray'da, bugün sokağa çıkma kısıtlamasında bakkal ve manavlar da kapatıldı. Tam kapanmanın uygulandığı kentte sadece süt üreticileri, sütlerin günlük toplanması gerektiği için seyreltilmiş şekilde çıkabilecek.
Kırmızı kategorideki Aksaray'da dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yarın saat 05.00'a kadar devam edecek. Kentte diğer illerden farklı olarak tam kapanma uygulaması yapılıyor. Bakkal ve manavlar dahil kapatıldı.
Kısıtlamalara uyulurken, polis de kentin farklı noktalarında kontrol noktaları oluşturdu.
Sağlık Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamaya göre Aksaray'daki vaka sayısı 123,08’den 140,89’a yükseldi.
Vali Hamza Aydoğdu, hafta içi denetimler sırasında yaptığı açıklamada, ''Pazar günü istisnalar da ortadan kaldırılarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak.