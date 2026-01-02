Türkiye'de bir devir kapandı! Honda efsane modelin satışı durdurdu!
Honda, Türkiye pazarındaki stratejisini güncelleyerek en çok satan modeli Civic’in satışlarını durdurdu. Şirket, sedan talebindeki düşüş ve pazar koşullarını gerekçe göstererek modelin ürün gamından çıkarıldığını teyit etti.
PAZARDA SEDAN DEVRİ KAPANIYOR MU?
Sektör kulislerini hareketlendiren bu karar, Honda Türkiye kaynakları tarafından da doğrulandı. Markanın en çok tercih edilen sedan modeli artık bayilerdeki yerini almayacak.
Türkiye otomotiv pazarında önemli bir dönüm noktası yaşanıyor. Honda, uzun yıllardır en çok satan modeller arasında yer alan Civic’i Türkiye ürün gamından çıkarma kararı alırken, sektör kulislerinde bu adımın arkasında değişen tüketici tercihleri ve yüzde 25’lik ek gümrük vergisinin olduğu konuşuluyor.
Honda kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Civic modeli artık Türkiye'de satılmayacak. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci'nin X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Honda yetkilileri, "Son yıllarda sedan araçlara olan ilginin azalması ve gelişen pazar koşulları ile birlikte Civic model araçları bir süre ürün gamımızdan çıkartma kararı almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci'ye göre ise Civic’in Türkiye’ye ithal edilmesi ve buna eklenen yüzde 25 ilave gümrük vergisi de bu kararın alınmasında etkili oldu.