Türkiye'de benzeri yok Aydın'da bulundu! Roma'dakine benziyor gladyatörler dövüşmüş
AYDIN'da, Türkiye'de eşi benzeri olmayan yapı 4 aylık çalışmayla gün yüzüne çıkarıldı. Roma'daki Kolezyum'a (amfitiyatro) benzerliğiyle dikkat çekti. Yapının tam yuvarlak olması onu Türkiye'deki örneklerinden ayrıcalıklı kıldı.
Roma mimarisinin dünya üzerindeki en iyi örneği kabul edilen Kolezyum'un bir benzeri Aydın'ın Nazilli ilçesindeki 1800 yıllık Mastaura Antik Kenti'nde ortaya çıktı. Zeytin ve incir bahçelerinin arasında toprak altında günümüze kadar korunarak geldiği öğrenilen Kolezyum'un ortaya çıkarılması arkeoloji dünyasında heyecan oluşturdu.
Mastaura Antik Kendi içinde bulunan Kolezyum'da arena olarak kullanıldığı dönemde çeşitli sporlar yapıldığı tahmin ediliyor.
Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Nazilli Belediye Başkanı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan, Aydın Müze Müdürü Abdurbari Yıldız ve Mastaura Antik Kenti Kazı Başkanı Aydın Adnan ve Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sedat Akkurnaz, alanda incelemelerde bulunarak, gazetecilere bilgi verdi.
"Roma'da bulunan kolezyum yapısına benzetiyoruz"
Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "Mastaura Antik Kenti'nin bir arenasının keşfini yaptık. Anadolu'da benzersiz sağlam olarak ayakta duran yapılardan biri. Yunanistan'ın doğu kanadındaki, Roma dönemindeki tek yapı ve bu yönüyle de benzersiz bir yapı. Biz bunu Roma'da bulunan kolezyum yapısına benzetiyoruz." dedi.