Türkiye'de benzeri yok Aydın'da bulundu! Roma'dakine benziyor gladyatörler dövüşmüş

"Roma'da bulunan kolezyum yapısına benzetiyoruz"

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "Mastaura Antik Kenti'nin bir arenasının keşfini yaptık. Anadolu'da benzersiz sağlam olarak ayakta duran yapılardan biri. Yunanistan'ın doğu kanadındaki, Roma dönemindeki tek yapı ve bu yönüyle de benzersiz bir yapı. Biz bunu Roma'da bulunan kolezyum yapısına benzetiyoruz." dedi.