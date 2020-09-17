Türkiye'de aşı denemeleri başladı! Kimlere uygulanıyor yan etkileri neler

Çin'de geliştirilen corona virüs aşısının denemeleri Türkiye'de başladı. Bilim Kurulu üyesi Ünal, "Üç aydır bilimsel ve etik olarak hazırlanıyoruz" derken Hacettepe Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Murat Akova, "Ciddi bir yan etki yok" ifadelerini kullandı.

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Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ile Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Murat Akova, Koronavirüs aşı çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Murat Akova, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Üç aydır bilimsel ve etik olarak hazırlanıyoruz. Bu aşının bir standardı var, dünyanın her yerinde aynısı uygulanıyor. Bunu bitirince başka bir aşı gelecek. Aşı çalışmalarını şöyle yapacağız, 13 bin kişiyi hedefliyoruz Türkiye'de nihai olarak. Grip aşısı özellikle risk grubunda olanlar için çok önemli. 65 yaş üstü herkesin alması lazım.

1200 kişi hastalık açısından ön planda

İlk aşamada 1200 kişi hastalık açısından ön planda ve riskli olan sağlık personeli olacak. Bunu da ikiye böleceğiz ve yarısına boş aşı yarısına da yine kovid aşısını yapacağız ki aşının etkili olup olmadığını görelim. Umarım bu çalışmalar insanlığın hayrına dokunur.

''Yan etkileri hafif kırgınlık ve baş ağırısı''

Gönüllülere 14 gün arayla iki doz aşı uygulanacak. 28. ve 42 günlerde kontrol yapılacak. Aşının deneme çalışmalarında ciddi bir yan etki yok. Yan etkileri hafif kırgınlık ve baş ağırısı."

Serhat Ünal: 25 merkez belirlendi

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ise şu açıklamayı yaptı; ''Türkiye'de çok şükür ki altyapıya sahip ülkedir. Faz 3 çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. İsteği olan aşılardan 2 tanesi, Türkiye'ye 'faz 3 çalışmalarında destek olur musunuz' diye müracaatta bulundu. İlk çalışmalar Hacettepe'de başladı. Faz 3 denince 'acaba kötü bir şey mi' gibi, 'bizim insanımızı kullanıyorlar' gibi kavramlar geliyor. Bunlar gönüllü bazında ve kurallarına göre yapılmak kaydıyla, aynı anda Almanya, Brezilya, İngiltere'de, ABD'de, Şili'de, Endonezya'da çalışılırken, o ülkelerin kabul ettiği universal kurallar çerçevesinde her türlü tedbir alınarak yapılmaktadır. Orada yapılanlardan buradaki farkı olamaz. 25 merkez belirlendi. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra da Hacettepe ilk oldu. Kademe kademe 25 merkezde yayınlanacak.

''3 aydan daha fazla zamandır bu işe hazırlanıyoruz''

Ülke çapında faz 3 çalışması gerçekleştirilecek. Bu bitince başka aşı gelecek. 3 aydan daha fazla zamandır bu işe hazırlanıyoruz. Bilimsel olarak, etik olarak, uygulanabilirlik olarak. Hacettepe sağlık açısından önde olan bir üniversitedir. Enstütümüzde geliştirilen bir yerli aşımız vardır. Hayvan çalışması aşamasındadır.

''13 binde kalacağımızı tahmin etmiyorum açıkçası''

Niye 13 bin? Bunu tabi Haziran'da belirledik, o zaman biraz daha düşüktü rakamlar. O ülkedeki yayılma hızı ve aşının muhtemel koruyuculuk kapasitesine göre özel belirleniyor bu rakamlar. 13 bine ulaştığımızda beklenen rakamda hastaya ulaşacağımızı ve istatistik olarak güvenilir bir sonuca ulaşacağımızı hesapladığımız için 13 bin. Bizle aynı zamanda hesaplayan Brezilya, Şili o rakamlara ulaşamadı, istemedi. Çünkü onlarda o rakamlar çok daha yüksekti. Bizde de rakamların artmış olması ve diğer ülkelerde de çok yapılıyor olması nedeniyle 13 binde kalacağımızı tahmin etmiyorum açıkçası.

''Zatürre aşısı antikora karşı korumaz''

Ben yaptırmayacağım. Neden yaptırmayacağımı tahmin edersiniz. Ben 6. ayındayım. Hala 1/32 antikorum var. Tek vaka nedeniyle yayın yapacağım. 3 ayda antikor bitiyor diyorlar ya... Benim antikorum bitmedi. Ben umut dünyası için umudum aslında. Zatürre aşısı antikora karşı korumaz.''