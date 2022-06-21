Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır araba modelleri hangileri?
Sıfır araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, her geçen gün sıfır kilometre ve ikinci el araç piyasasını takip ediyor. İşte Türkiye'de alınabilecek model model en ucuz sıfır arabalar...
Özellikle koronavirüs pandemisi sonrası çip krizi, hammadde ve taşıma maliyetleri derken başta teknolojik aletler olmak üzere birçok ürünün fiyatlarında farklılıklar gözlendi. Bu durumdan en çok nasibini alan ise araba fiyatları oldu.
Sıfır araba fiyatlarının yüksek olması sebebiyle birçok kişi ikinci el araba piyasasına yöneldi. Peki Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte model model sıfır kilometre araç fiyatları...
HYUNDAI İ10
1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel 315.000 TL
1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT 353.000 TL
HYUNDAI İ10
1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT 365.000 TL
1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT 382.000 TL