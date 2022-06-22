Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır araba modelleri en hesaplısı 315 binden başlıyor
TÜRKİYE'de artan enflasyonla birlikte sıfır araba almak da zorlaştı. En ucuz sıfır araba 315 bin liradan başlıyor. İşte Türkiye'de alınabilecek model model en ucuz sıfır arabalar...
Özellikle koronavirüs pandemisi sonrası çip krizi, hammadde ve taşıma maliyetleri derken başta teknolojik aletler olmak üzere birçok ürünün fiyatlarında farklılıklar gözlendi. Bu durumdan en çok nasibini alan ise araba fiyatları oldu.
Sıfır araba fiyatlarının yüksek olması sebebiyle birçok kişi ikinci el araba piyasasına yöneldi. Peki Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte model model sıfır kilometre araç fiyatları...
HYUNDAI İ10
1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel 315.000 TL
1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT 353.000 TL
Kia Picanto Fiyat Listesi
Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Feel 383.900 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live 391.900 TL