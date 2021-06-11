BIST 1.461
DOLAR 8,35
EURO 10,11
ALTIN 506,69

Türkiye'de 7'nci kez Denizli'de ortaya çıktı! İnsan yüzlü örümcek hayrete düşürdü

Türkiye'de 7'nci kez Denizli'de ortaya çıktı! İnsan yüzlü örümcek hayrete düşürdü

DENİZLİ'de insan yüzlü örümcek, görenleri hayrete düşürdü. Arıyı öldürürken Burak Deniz tarafından yakalanan örümceğe, Türkiye'de 7'nci kez rastlandı.

Türkiye'de 7'nci kez Denizli'de ortaya çıktı! İnsan yüzlü örümcek hayrete düşürdü

İlk kez 1805 yılında Fransız bilgin Charles Athanase Walckenaer (1771-1852) tarafından Thomisus Onustus adıyla tanımlan halk arasında da “İnsan yüzlü örümcek” olarak da bilinen köşeli yengeç örümceği, Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde pazarlama işinde çalışan Burak Deniz Tutkun tarafından hayvanları beslerken bulundu.

114
Türkiye'de 7'nci kez Denizli'de ortaya çıktı! İnsan yüzlü örümcek hayrete düşürdü

Arı avlıyordu: Arıyı öldürürken örümceği bulan Burak Deniz Tutkun, örümceğe yakından baktığında insan yüzüne benzediğini görerek hayrete düştü.

214
Türkiye'de 7'nci kez Denizli'de ortaya çıktı! İnsan yüzlü örümcek hayrete düşürdü

Gördüğü örümceğe inanamayan Tutkun kavanoza koyarak arkadaşlarına gösterdi. Araştırmalara başlayan Tutkun, örümceğin Türkiye’de sadece 6 kez görüldüğünü ve kendi bulduğunun ise 7’ncisi olduğunu öğrendi.

314
Türkiye'de 7'nci kez Denizli'de ortaya çıktı! İnsan yüzlü örümcek hayrete düşürdü

 Renk değiştiriyor: Üzerinde bulunduğu çiçeğin rengine bürünerek yırtıcılardan korunan insan yüzlü örümceği arı ve büyük sineklerle besleyip gözü gibi bakmaya başlayan Tutkun, ardından örümceği doğal yaşam alanına bıraktı.

414