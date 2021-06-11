Türkiye'de 7'nci kez Denizli'de ortaya çıktı! İnsan yüzlü örümcek hayrete düşürdü
DENİZLİ'de insan yüzlü örümcek, görenleri hayrete düşürdü. Arıyı öldürürken Burak Deniz tarafından yakalanan örümceğe, Türkiye'de 7'nci kez rastlandı.
İlk kez 1805 yılında Fransız bilgin Charles Athanase Walckenaer (1771-1852) tarafından Thomisus Onustus adıyla tanımlan halk arasında da “İnsan yüzlü örümcek” olarak da bilinen köşeli yengeç örümceği, Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde pazarlama işinde çalışan Burak Deniz Tutkun tarafından hayvanları beslerken bulundu.
Arı avlıyordu: Arıyı öldürürken örümceği bulan Burak Deniz Tutkun, örümceğe yakından baktığında insan yüzüne benzediğini görerek hayrete düştü.
Gördüğü örümceğe inanamayan Tutkun kavanoza koyarak arkadaşlarına gösterdi. Araştırmalara başlayan Tutkun, örümceğin Türkiye’de sadece 6 kez görüldüğünü ve kendi bulduğunun ise 7’ncisi olduğunu öğrendi.
Renk değiştiriyor: Üzerinde bulunduğu çiçeğin rengine bürünerek yırtıcılardan korunan insan yüzlü örümceği arı ve büyük sineklerle besleyip gözü gibi bakmaya başlayan Tutkun, ardından örümceği doğal yaşam alanına bıraktı.