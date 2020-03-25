Türkiye'de 44 Avrupa'da ise 32 Türk koronavirüs salgını nedeniyle öldü

Türkiye'de koronavirüslü olduğu açıklanan ilk il Kastamonu oldu

Türkiye'de "koronavirüslü hasta var" diye ismi açıklanan ilk şehir Kastamonu oldu. Kastamonu'da 2 kişinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine polis ve jandarma ekipleri şehrin giriş ve çıkışlarında ateş ölçerlerle denetim yapmaya başladı. Uygulama noktasında görev alan emniyet güçleri, gece gündüz demeden 24 saat esasına dayalı olarak şehre giriş yapmak isteyen tüm araçları durdurarak ateş ölçer ile araçtaki tüm yolcuların kontrolünü sağlıyor.