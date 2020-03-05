Türkiye'de 3 ilde koronavirüs alarmı! İstanbul uçağındaki yolcuda virüs çıktı
TÜRKİYE'de 3 ilden gelen son dakika haberler koronavirüs alarmına geçirdi. İstanbul'dan THY uçağıyla Singapur'a giden yolcuya yapılan corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. THY uçağı, personeliyle birlikte geri dönerken, hastayla detaylı bilgiler geldi. İran ise okulları kapattı.
İzmit'te esrarengiz ölüm panik yarattı
İzmit Seka Devlet Hastanesi’nin yanında bulunan otoparkta Hollanda plakalı cipteki bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler polise haber verdi. Corona virüsü şüphesi nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler özel kıyafetler giyerek, cipin sağ arka camını indirip, kapıyı açtı. Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrolde, araçtaki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Vücudunda darp ya da yara izi olmayan kişinin ölümünün şüpheli bulunması üzerine ekipler, önlem amaçlı kapıyı kapatarak, aracın camını bantladı. Polis ekipleri, cansız bedenin, Nuri İnan Ağyar’a ait olduğunu belirledi. Ağyar’ın, ön otopsi raporunda, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği koronavirüs vakası olmadığı belirlendi.
İstanbul'dan Singapur'a giden yolcuda bulundu
Singapur medyasında yer alan habere göre, 3 Mart tarihinde THY'nin TK54 sefer sayılı uçağı ile İstanbul-Singapur uçuşunu yapan bir yolcuda yapılan koronavirüs testleri yapıldı. Yapılan testler sonucunda yolcuda Covid-19 koronavirüs olduğu tespit edildi. Singapur Sağlık Bakanlığı uçaktaki diğer yolcuları da takip altına aldı. Singapurlu yetkililer hasta yolcunun detaylarını paylaştı.
Uçak ve uçuş ekibi Türkiye'ye geri döndü
Singapur Sağlık Bakanlığı, İstanbul’dan Singapur’a uçuş yapan THY uçağındaki bir yolcuda Corona virüsünün tespit edildiğini açıkladı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra TK54 sefer sayılı uçuştaki 3 pilot ve 11 kişilik kabin ekibi, İstanbul’a geri gönderilen uçakla boş olarak yola çıktı. Singapur Sivil Havacılık Kurumu’nun açıklamasının ardından Singapurlu yetkililer Reuters’a corona virüsü tespit edilen hasta hakkında açıklamalarda bulundu.
Türk değil, ama yakın temasta bulunmuş
İsmini açıklamayan bir havacılık yetkilisi, virüs rastlanan kişinin İstanbul üzerinden transit geçiş yapan bir yolcu olduğunu duyurdu. Yetkili, hasta yolcunun Türk vatandaşı olmadığını açıkladı. Aynı yetkili, virüs testi yapılan kabin ekibinin, şu aşamada herhangi şüpheli bir duruma rastlanmaması nedeniyle İstanbul’a geri gönderildiğini belirtti.
11 kişilik kabin ekibi ve 3 pilot, İstanbul’da karantina altına alınacaklar. Singapur Sivil Havacılık Kurumu’ndan yapılan açıklamada “Uçuş ekibi TK54 sefer sayılı uçaktaki koronavirüse rastlanan yolcuyla yakın temasta bulunmuş” ifadeleri yer aldı.