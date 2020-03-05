Türkiye'de 3 ilde koronavirüs alarmı! İstanbul uçağındaki yolcuda virüs çıktı

Türk değil, ama yakın temasta bulunmuş

İsmini açıklamayan bir havacılık yetkilisi, virüs rastlanan kişinin İstanbul üzerinden transit geçiş yapan bir yolcu olduğunu duyurdu. Yetkili, hasta yolcunun Türk vatandaşı olmadığını açıkladı. Aynı yetkili, virüs testi yapılan kabin ekibinin, şu aşamada herhangi şüpheli bir duruma rastlanmaması nedeniyle İstanbul’a geri gönderildiğini belirtti.

11 kişilik kabin ekibi ve 3 pilot, İstanbul’da karantina altına alınacaklar. Singapur Sivil Havacılık Kurumu’ndan yapılan açıklamada “Uçuş ekibi TK54 sefer sayılı uçaktaki koronavirüse rastlanan yolcuyla yakın temasta bulunmuş” ifadeleri yer aldı.