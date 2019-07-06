Türkiye’de 100 bin TL'ye kadar satılan ikinci el otomobiller listede 31 model var
Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketlerinden Cardata, Türkiye’de 100 bin TL’ye kadar satın alınabilecek araçları sıralarken, liste 2013-2017 yılları arasında trafiğe çıkan modelleri kapsıyor.
2013-2017 yılları arasında trafiğe çıkan modelleri kapsayan ve Haziran ayına ait 2'nci el araç fiyatları veri tabanından filtrelenerek hazırlanan güncel listede, Fiat Egea ve Fiorino; Renault Clio ve Megane Sedan; Hyundai i10 ve i20 ile Toyota Corolla Sedan ve Ford Tourneo Courier gibi Türkiye’de üretilen araçların sayısı dikkat çekti.
2017 model Fiat Fiorino 47 bin 500 lira: Yapılan açıklamada; listede 12 farklı marka 31 modeli ile yer aldı. Listede en fazla model bulunduran marka, 21 model versiyonuyla Renault olurken, Renault’u 15 modeli ile Fiat ve 13 model ile de Hyundai takip etti. 2017 model, manuel vites, benzinli Fiat Fiorino Combi 1.4 Fire Pop, 47 bin 500 TL’lik fiyatı ile listenin en ekonomik aracı olarak öne çıktı. Türkiye’de 100 bin TL’ye kadar bütçeyle satın alınabilecek araçlardan bazıları şöyle sıralandı:
Citroen- C-Elysee Sedan 1.6 HDI Feel (2017) 70 bin TL
Dacia- Lodgy MPV 1.5 DCI (7 Koltuk) Laureate (2013) 83 bin 500 TL
Dacia- Sandero Hatchback 1.5 DCI Stepway (2016) 77 bin TL
Fiat- Egea Hatchback 1.4 16V Fire Urban Plus (2016) 68 bin 500 TL
Fiat- Egea Sedan 1.6 MultiJet Lounge Plus (2017) 90 bin TL
Fiat- Fiorino Combi 1.3 MultiJet Premio ESP (2016) 66 bin 500 TL
Ford- Fiesta Hatchback 1.0 EcoBoost Titanium (2017) 97 bin TL
Ford-Focus Hatchback 1.6 Ti-VCT Trend X (2014) 79 bin TL