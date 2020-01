Türkiye Zeka Oyunları Yarışması'na katılmak ister misiniz?

Zeka oyunlarıyla arası iyi olanlar bu yarışmayı kaçırmayın derim. Her yıl düzenledikleri kongre, workshop ve çeşitli etkinliklerle her yaş grubuna hitap eden Zeka Vakfı'nın bu yıl 25. kez düzenlediği Oyun 2020 başvuruları başladı. Toplam ödül ise 25. yıla özel 50 bin TL olarak belirlendi. İnsanlarımızın düşünme ve problem çözme becerilerini artırmaya katkıda bulunmak amacıyla Türkiye Zeka Vakfı'nca düzenlenen Oyun 2020'ye bu yıl MEB, ODTÜ ve TÜBİTAK da destek veriyor.

Okuma yazma ve 4 işlem biliyorsanız siz de katılabilirsiniz

Oyun 2020’ye yaş ve eğitim sınırlaması olmadan, okuma yazma ve matematikte dört işlem becerisine sahip olan herkes katılabilir. Her yaştan katılımcıya açık olanyarışma 5 kategoride düzenleniyor.

Minikler: 6-7-8 yaş ( 2014, 2013 ve 2012 yılında doğanlar. Okuma, yazma ve matematikte dört işlem becerisine sahip olmak şart)

Çocuklar: 9-10-11-12-13 yaş ( 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 yıllarında doğanlar)

Gençler: 14-15-16-17-18 yaş (2006, 2005, 2004, 2003, 2002 yıllarında doğanlar.)

Yetişkinler: 19-49 yaş arası (2001, …,1971 yıllarında doğanlar.)

Emektarlar: 50 yas ve üstü (1970 ve önceki yıllarda doğanlar.)

İşte ödüller

Yarışma sonunda her kategorinin birincisine 3.000, ikincisine 2.500, üçüncüsüne 2.000, dördüncüsüne 1.500, beşincisine 1.000’er TL ödül verilecektir.

Ayrıca; Final Sınavına katılım hakkı kazananlara Başarı Belgesi, Yarı Final Sınavına katılım hakkı kazananlara Başarı Belgesi (elektronik) Eleme Sınavına katılanlara Katılım Belgesi (elektronik) verilecektir.

Bu tarihleri unutmayın!

“Oyun 2020” Türkiye 25. Zeka Oyunları Yarışması Eleme Sınavı 6 Ocak -25 Şubat 2020 tarihleri arasında internet üzerinden yapılıyor. 20 Mart-23 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Yarı Final Sınavından sonra 19 Nisan 2020 günü Ankara’da yapılacak Final Sınavı ve Milli Eğitim

Bakanlığı’nda yapılacak Ödül Töreni ile son bulacak.

Her yaşa uygun zeka sorusu var!

Geniş katılımcı yelpazesiyle her yaşa ve her mesleğe hitap eden ve alanında ülkemizin en uzun soluklu yarışması olan Oyun 2020; Eleme, Yarı Final ve Final sınavları 4’ü ortak olmak üzere toplam 10 sorudan oluşuyor. Sözel, sayısal, görsel ve mantık alanlarında orijinal zeka sorularının yer aldığı yarışmanın soruları her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı tarafından hazırlanıyor.

Halıcı ülkemizde olduğu kadar yurtdışında da zorlayıcı ve yaratıcı zekâ soruları ve oyunlarıyla tanınıyor. Yarışmanın soru kontrol ve itiraz kurulları yurt içinde ve yurt dışında bu alanda üstün başarılar göstermiş olan isimlerden oluşuyor.

Detaylı bilgi için 0312 210 00 20 numaralı telefonu arayabilir, örnek sorulara da oyundergisi.tzv.org.tr/oyun2019galeri/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Deniz Temur'u sosyal medyadan da takip edebilirsiniz

instagram.com/obenimannem

facebook.com/obenimannem

youtube.com/deniztemur