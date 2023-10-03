Türkiye Yüzyılı başladı... Zalim ataların torunları bedel ödemeye hazır olsunlar!

Ülkemizin 'Türkiye Yüzyılına' girdiği ve 'Şahlanış Dönemi'nin başladığı bu kritik süreçte; dış güçlerin çıkarlarına ters düşüşü, artık emir veren bir konuma gelişi, illegal çetelerin inlerine yaptığı baskınlar Türkiye'nin gücünü korumasına vesile olan önemli etkenler...

Bu etkenler, Türkiye'de iç huzurun teminini sağlarken dışarıya huzursuzluk veriyor! Öyle ki Türkiye'nin gücünden rahatsız olan küresel güçler zaman zaman huzur bozucu taktiklerle dikkat çekmeye çalışıyorlar.

Bunun yakın bir örneği geçen gün Ankara'da patlak verdi. Ve 2 terörist İçişleri Bakanlığı giriş mevkiinde bombalı saldırıya kalkıştı. Nihayetinde olan oldu ve biri kendini patlatarak infilak ederken diğeri ise şerefli Türk Polisleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Ölerek çoğalmak yalnızca şehadetle olur infialle değil!

Terör, işgalci devletlerin diplomatik yolla baskılayamadıkları iktidarı kaba kuvvetle, gözdağı vermeyi umarak caydırmak için kullandığı bir araçtır. Terörist can yakan bir maşadan ibarettir.

Terör bin bir soysuzdan beslenerek ırkları çıkarları uğruna kurban eder. Vat eder ama canını ister senden. Var olmak isteyen yok edene teslim olur mu hiç? Tüm varlığını kana bulayarak kendini öldürten, ölürken de alemi öldüren bir terörist "diri tutmak istediğinin" kim olduğunu biliyor mu acaba? İlke uğruna değil kin uğruna harcandığını biliyor mu? Kendi infilak eden kimi var ediyor bir düşünsün derim?

İnsan atalarının kaderinden paye alır. İnsan izinden gittiğinin, sevdiğinin, gönül verdiğinin kaderinden paye alır. Bir insanın kendi ömrü müddetince sahip olduğu geçmişi temiz olabilir; kimseye zulmetmemiş, kimseye acı çektirmemiş olabilir. Lakin içlerinde çıra taşıyanlar, beslediği hazımsız duygularla kendi ömrünü geçmişin izlerinde yoğururlar.

Dedim ya "insan izinden gittiğinin kaderinden paye alır" diye... İşte maalesef insan atalarının yadigarını haksızca yaşatmaya, düşman bellediği ırklara hazmedemediği duygularla intikam gütmeye başladı mı dünyanın daha adil bir yer olması düşünülemez.

Ayşenur Arslan'ın hayal kırıklığı "Öldürmeden öldü!"

Ankara'da yaşanan canlı bomba eylemiyle ilgili Ayşenur Arslan'ı Halk TV'de yine gıcık tutmuş olmalı ki; beklediğini bulamamış, hayal kırıklığı yaşamışçasına:

"Düz kontak çalıştırıp, bombayı patlatmak varken neden birini öldürerek geliniyor..." dedi.

Çok film izlemiş kendisi ama bu bir beka meselesi... Filmden bir sahne değil; Türkiye'nin bitmeye yakın gerçeği... Basit bir yorum... Talihsiz bir açıklama... Teröre yol gösterme skandalı... Emeline nail olamamışlığın belirtisi... Allah ıslah etsin!

Atalarının putlarına tapan Ermeniler ve daha niceleri...

Bugün Ermenilerin Azerbaycan'da, Siyonistlerin Filistin'de, Çin'in Doğu Türkistan'da, beyaz Amerikalıların siyahilere, uyguladığı akıl almaz işkencelerin zulümlerin sebebi işte bu haksız ve hukuksuz intikam duygusudur.

Arakan, Çeçenistan, Doğu Türkistan, Kırım, Keşmir, Suriye, Filistin, Afrika ve daha birçok ülkede Müslüman halkın maruz kaldığı çileler zalimlerin atalarından kalan intikam meşalesini söndürmeme gayretidir.

O zalim atalar, zamanında Müslüman Türk halkını yurtlarından etmek ve sahip olmadıkları bir yurdu elde etmek için her türlü zulmü reva görmüşler... Onlar ki; tarihin yazdığı en acı zulümlerin altında imzası olanlardır.

Geçmişte Azerbaycan'da Ermeniler tarafından yapılan; Malı beyli, Kuşçular, Karadağlı ve Hocalı katliamlarının müsebbipleri ve masum insanlara hunharca kıyanların torunları olan Ermeniler, bugün; toprağın sahipleri Özyurtlarını savunup, ecdatlarının hatıralarına sahip çıkıyor diye gocunmasınlar ve Ermeniler atalarının yaptığı zulümlerin bedelini ödediklerini unutmasınlar.

Müslümanlar İslam ve Vatan uğruna zulme uğradılar!

Resulullah'ın (sav) inandığı dava, savunduğu medeniyet, sahip olduğu şuur, kaybetmek istemediği değer, aktardığı tebliğler; o günden bugüne tüm inanmış Müslümanlar için aynıdır. Ve miras bıraktığı "hangisinin ardından giderseniz kurtuluşa erersiniz" buyurduğu Sahabe Efendilerimiz, onların ardı sıra gelen gönül erleri, Beyler, Birlikler ve Osmanlı Hanedanlığından bu yana tüm ecdat aynı medeniyetin bekçiliğini yapmış aynı dava uğruna mücadele vermiştir.

Tüm dünyaya örnek olmuş bir medeniyetin insanlarıyız bizler! Geçmişimiz temiz, alnımız ak, yüzümüz pür nur... Ne utanacağımız bir arsızlığın, ne de bedelini ödeyeceğimiz bir zulmün müsebbibi olmayan ataların torunlarıyız bizler.

"Bizler" dediğim tüm Türkler! Tüm Türk Müslüman devletler... İşte bu yukarıda saymış olduğum şuurla tüm Müslüman Türk devletler atalarından kalan şerefli yadigara sahip çıkmakta haklı ve kararlılar. Müslümanlar dünyada hiç kimseye zulmetmemişlerdir. Bilakis sadece ve sadece inandıkları İslam ve vatan uğruna zulme uğramışlardır. Uğradıkları zulüm; haklı bir davanın, Hak bir inancın bedelidir.

Fetihler "Fatih" doğurur İşgaller "Zalim"

Zalimler işgal, Müslümanlar fethederler. Fethedilen topraklar İslam'la şereflenirken, işgale uğrayan yurtlar mazlum çoğaltır. Ecdadımız fetihler yapmış ve fethettikleri yerlerde huzur ve barış iklimi temin etmişlerdir.

Ama bugün işgalciler göz diktikleri yeraltı, yerüstü kaynaklar, çıkar ilişkileri yüzünden yalnızca terör estirmekteler. Teröristlerse var olmayı umarken yok olup gitmekteler. "Ermeniler ağlıyor, yollara düştüler" diye üzülüp ağıtlar yakan, onların hakkını savunanlar ne Türk kanı kanı taşıyordur damarlarında ne de bu aziz vatanın şerefli bir evladıdır.

Azerbaycan Türklerinin yaşadığı zulmü kimse bize unutturamaz. Günü geldi hesabı soruldu, bedeli ödetildi. Ermenilerin, Azerbaycan Türklerini eze eze işgal ettikleri diyardan geze geze çıkabilmeleri dahi büyük tolerans!

Türkiye Yüzyılı devam ediyor...