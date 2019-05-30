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Türkiye Yunanistan maçı hangi kanalda saat kaçta?

Türkiye Yunanistan maçı hangi kanalda saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi Yunanistan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş yönetiminde elemelere ikide iki yaparak başlayan Türkiye, Yunanistan ile oynanacak hazırlık maçı kazanarak Fransa maçı öncesi moral depolamak istiyor. Peki, Türkiye - Yunanistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı anlatımı İnternethaber'de...

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında bugün Yunanistan ile Antalya'da karşı karşıya gelecek. Mücadele, saat 21.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Antalya Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan Radu Marian Petrescu yönetecek. Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Adrian Stefan Ghinguleac ve Vladimir Costin Urzica yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Palabıyık olacak.

Ay-yıldızlı ekipte tedavileri süren Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz bu mücadelede forma giyemeyecek. A Milli Takım'da burnunda kırık tespit edilen Ozan Kabak da aday kadrodan çıkarılmıştı.

Milli takım, bu karşılaşmadan iki gün sonra da bu kez Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Özbekistan ile özel maçta karşılaşacak.

Aday kadro

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Cengiz Umut Meraş (Bursaspor), Emre Taşdemir (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Efecan Karaca, Ozan Tufan (Aytemiz Alanyaspor), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

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