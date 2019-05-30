Türkiye Yunanistan maçı CANLI YAYIN

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi Yunanistan ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Şenol Güneş yönetiminde elemelere ikide iki yaparak başlayan Türkiye, Yunanistan ile oynanacak hazırlık maçı kazanarak Fransa maçı öncesi moral depolamak istiyor. Detaylar ve maçın canlı anlatımı İnternethaber'de...

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Yunanistan ile Antalya'da karşı karşıya geliyor. Antalya Stadı'nda oynanan mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan Radu Marian Petrescu yönetiyor.

Ay-yıldızlı ekipte tedavileri süren Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz bu mücadelede forma giyemeyecek. A Milli Takım'da burnunda kırık tespit edilen Ozan Kabak da aday kadrodan çıkarılmıştı.

TÜRKİYE: 2 - 0 :YUNANİSTAN

17' GOOOOOLLL!!! Kenan Karaman'ın attığı golle farkı 2'ye çıkarıyoruz. Cengiz Ünder'in pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Kenan Karaman'ın yerden çektiği şut kaleci Alexandros Paschalakis'in sağından ağlarla buluşuyor. Milli takımımızın attığı 2. golde asisti yapan isim Cengiz Ünder oluyor.

11' GOOOOOLLL!!! Cengiz Ünder'in attığı golle 1-0 öne geçiyoruz. Yusuf Yazıcı'nın yerden pası ile ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Cengiz Ünder'in çektiği sert şut Yunanistan ağları ile buluşuyor. Milli takımımızı 1-0 öne geçiren golde asisti yapan isim Yusuf Yazıcı oluyor.

STAT: Antalya Stadı

HAKEM: Radu Marian Petrescu

SAAT: 21.00

YAYIN: TRT Spor

TÜRKİYE: Uğurcan, Çağlar, Kaan Ayhan, Nazım Sangare, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Cenk Tosun

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

YUNANİSTAN: Paschalakis, Mavrias, Kourbelis, Koutris, Samaris, Siopis, Pelkas, Masouras, Valerianos, Koulouris, Fortounis

TEKNİK DİREKTÖR: Angelos Anastasiadis

Aday kadro

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Cengiz Umut Meraş (Bursaspor), Emre Taşdemir (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Efecan Karaca, Ozan Tufan (Aytemiz Alanyaspor), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)