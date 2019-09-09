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Türkiye Yeni Zelanda maçı canlı yayın 12 Dev Adam olimpiyat için sahada

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası O Grubu klasman maçında bugün Yeni Zelanda ile karşı karşıya geliyor. Türkiye, rakibini yendiği takdirde olimpiyat elemelerine katılma hakkı elde edecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda olimpiyat elemelerine katılma mücadelesi verirken bugün klasman grubu son maçında Yeni Zelanda'nın karşısına çıkıyor.

İLK PERİYOT
Müsabakaya hava atışıyla başlandı. İlk basket Yeni Zelenda'dan geldi. Yeni Zelenda, 12 Dev adam karşısında maçı önde götürüyordu ancak milli basketbolcular skoru lehine çevirmeyi başardı: 28-23 öndeyiz.

Olimpiyat elemelerine katılma hakkı yakalayacak
Topladığı 4 puanın üçünü klasman grubuna taşıyan milliler, bu turdaki ilk karşılaşmasında Karadağ'ı 79-74 yendi. Milli takım, Yeni Zelanda'yı yendiği takdirde turnuvanın sıralamasında 17-20 arasında yer alma şansını yakalayarak olimpiyat elemelerine katılma hakkı yakalayacak.

2. tur şansını yitirmiştik

Milliler, turnuvanın ilk maçında Japonya'yı 86-67 yenerken, ABD'ye 93-92, Çekya'ya da 91-76'lık skorla mağlup olarak, 2. tur şansını yitirmişti.

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