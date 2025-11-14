Türkiye yasta 20 şehit uğurlanıyor! Şehitlerin cenaze törenlerinden yürek yakan görüntüler
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında 20 asker şehit olmuştu. 20 vatan evladı bugün memleketlerinde gözyaşları eşliğinde son yolculuklarına uğurlanıyor.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırına düşmüş ve 20 asker şehit olmuştu. Ankara'da düzenlenen törenin ardından şehitlerin naaşları son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi. 20 vatan evladı gözyaşları eşliğinde son yolculuklarına uğurlanıyor. Şehitlerin cenaze törenlerinden acı verici görüntüler geliyor...
Şehit Hamdi Armağan Kaplan- Amasya
Şehit olan 40 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, memleketi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Merzifon'a gönderilen şehit Kaplan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracıyla Gümüşhacıköy Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.
Buradaki törende şehidin ailesi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Protokol üyeleri, evli ve 2 çocuk babası şehit Kaplan'ın ailesine başsağlığı diledi. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kaplan'ın naaşı, Gümüşhacıköy Şehitliği'nde toprağa verildi.
Şehit Binbaşı Nihat İlgen- Kayseri
Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Kayseri'ye gönderilen şehit İlgen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracıyla Kalemkırdı Camisi'ne getirildi.