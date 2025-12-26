Türkiye yasalarına uymayan X, META, Tik-Tok ve Google'a ödül niteliğinde vergi indirim kararı
Dünyanın önde gelen sanal medya platformları Türkiye'deki yasalara uymuyor. Bununla beraber son olarak yürürlüğe giren dijital hizmet vergisinin düşürülmesi kararı, bu gibi şirketlere "ödül" olarak yorumlandı...
Teknoloji şirketlerinin dijital reklamcılık, sanal medya, çevrim içi aracılık ve dijital içerik satışlarından elde ettiği gelirler üzerinden alınan dijital hizmet vergisi düşürüldü.
Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, söz konusu dijital hizmetlerden elde edilen kazançlara uygulanacak dijital hizmet vergisi oranı 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yüzde 5, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ise yüzde 2,5 olarak belirlendi.
Hâlihazırda dijital hizmet vergisi yüzde 7,5 oranında uygulanıyor. Böylece önümüzdeki iki yıl içinde vergi yükü kademeli olarak önemli ölçüde azaltılmış olacak.
KÜRESEL TEKNOLOJİ DEVLERİNİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR
Alınan karar, Türkiye’de faaliyet gösteren ve dijital hizmetlerden yüksek gelir elde eden küresel teknoloji şirketlerini doğrudan etkiliyor. Google, Meta, X, TikTok, Amazon, YouTube ve Netflix gibi platformlar, yeni vergi oranları kapsamında faaliyetlerini sürdürecek.
Düzenlemenin, dijital ekonomi alanında yatırımların teşvik edilmesi ve uluslararası rekabet gücünün artırılması açısından önemli bir adım olduğu iddia ediliyor.