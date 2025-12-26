Türkiye yasalarına uymayan X, META, Tik-Tok ve Google'a ödül niteliğinde vergi indirim kararı

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, söz konusu dijital hizmetlerden elde edilen kazançlara uygulanacak dijital hizmet vergisi oranı 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yüzde 5, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ise yüzde 2,5 olarak belirlendi.

Hâlihazırda dijital hizmet vergisi yüzde 7,5 oranında uygulanıyor. Böylece önümüzdeki iki yıl içinde vergi yükü kademeli olarak önemli ölçüde azaltılmış olacak.