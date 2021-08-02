Türkiye yanarken Can Yaman jakuziye girdi! Tolga Güleç adeta bombaladı
MANAVGAT'ta başlayıp Bodrum, Marmaris, Fethiye, Didim ve bir çok Akdeniz ve Ege kıyısını yutan orman yangınına ilişkin paylaşım yapmayan ünlülere, meslektaşlarından tepki var! Oyuncu Tolga Güleç, meslektaşı Can Yaman'ın jakuzi pozlarına tepki göstererek 'Bir katkın olsun şu dünyaya' diye seslendi.
İtalyan dizisi “Sandokan”ın başrolünde oynayan ve Türkiye ziyaretinin ardından İtalya’ya dönen Can Yaman, tatiline devam ettiği İtalya'dakonakladığı otelden ve çıktığı gemi turundan kareleri Instagram sayfasında paylaştı. Can Yaman’ın denize karşı jakuzi keyfi yaptığı ve kaslı vücudunu sergilediği pozları sosyal medyada çok büyük tepki çekti.
Can Yaman'ı eleştirenler arasında oyuncu Tolga Güleç de vardı. Güleç sosyal medya hesabından isim vermeden Can Yaman'ı şu sözlerle uyardı:
"Vasıfsız kardeşim"
'Milyon takipçi yapmış vasıfsız kardeşim, sana diyorum yahu kime olacak! Herkesin içinde isim vermeyeyim şimdi, sonra salarsın üstüme 12-13 yaşındaki fanlarını. Bir katkın olsun şu dünyaya!
"Tamam en yakışıklı sensin en iyi vücut sende tamam ne olur?"
Kardeş durmadan Instagram'da üstü çıplak fotoğraflarını paylaşıp like/etkileşim kasacağına, yapsana 2 paylaşım, ihtiyaç listesi paylaş en azından. Paylaş bir şey paylaş tamam en yakışıklı sensin en iyi vücut sende tamam ne olur?'