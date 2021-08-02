Türkiye yanarken Can Yaman jakuziye girdi! Tolga Güleç adeta bombaladı

"Tamam en yakışıklı sensin en iyi vücut sende tamam ne olur?"

Kardeş durmadan Instagram'da üstü çıplak fotoğraflarını paylaşıp like/etkileşim kasacağına, yapsana 2 paylaşım, ihtiyaç listesi paylaş en azından. Paylaş bir şey paylaş tamam en yakışıklı sensin en iyi vücut sende tamam ne olur?'