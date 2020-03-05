Türkiye ve Rusya anlaştı! İşte anlaşmanın detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kremlin'deki görüşmeler sonunda her iki ülkenin ateşkes için anlaşmaya vardığını duyurdu. İşte ateşkes anlaşmasının detayları;

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Türkiye ve Rusya, İdlib'de çatışmaların durdurulması ve Suriye'deki istikrarın sağlanması için ateşkes konusunda anlaşmaya vardı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından açıklanan İdlib mutakabat metni şöyle:

1) İdlib temas hattı boyunca tüm faaliyetler 6 Mart 2020, saat 00.01 tarihi itibariyle durdurulacak

2) M4 karayolunun kuzeyi ve güneyinde 6 kilometrelik güvenli bölge oluşturulacak.

3) Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020’de M4 karayolunda başlayacak.