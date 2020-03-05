HABER /  DÜNYA

Türkiye ve Rusya anlaştı! İşte anlaşmanın detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kremlin'deki görüşmeler sonunda her iki ülkenin ateşkes için anlaşmaya vardığını duyurdu. İşte ateşkes anlaşmasının detayları;

Abone ol

Türkiye ve Rusya, İdlib'de çatışmaların durdurulması ve Suriye'deki istikrarın sağlanması için ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından açıklanan İdlib mutakabat metni şöyle:

1) İdlib temas hattı boyunca tüm faaliyetler 6 Mart 2020, saat 00.01 tarihi itibariyle durdurulacak

2) M4 karayolunun kuzeyi ve güneyinde 6 kilometrelik güvenli bölge oluşturulacak.

3) Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020’de M4 karayolunda başlayacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
NATO'dan AB'ye Türkiye uyarısı
ABD'den Türkiye açıklaması: Kendini savunma hakkı var
13 milyon lira çıkan kuponu çalıp tahsil ettirdi
Jandarmanın denetimlerini sızdıran astsubay ve uzman çavuş tutuklandı
Fenerbahçe, Roger Schmidt için gaza bastı
Kabe dünyaya korku salan koronavirüs nedeniyle boşaltıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 3 zanlı daha tutuklandı
İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti
Galatasaray'dan sponsorluk anlaşması
Borsa günü yükselişle tamamladı
İran'da bir milletvekili daha koronavirüse yakalandı
BİLSEM sonuç sorgulama online açıklanıyor TC ile sorgulama
Yorumlar 1 yorum