Türkiye ve İngiltere arasında yeni ticaret dönemi başlıyor

BCCT Başkanı Chris Gaunt, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinde üçüncü aşamaya geçildiğini ve anlaşmanın 2026’nın ikinci yarısında uygulamaya girmesinin beklendiğini açıkladı.

Türkiye'deki İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı özel açıklamalarda, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ekonomik bağların her zaman pozitif bir seyir izlediğini ve stratejik ortaklığın güçlenerek devam ettiğini ifade etti. Gaunt, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin mevcut durumunu ve geleceğe yönelik beklentilerini paylaştı.

STA MÜZAKERELERİNDE ÜÇÜNCÜ AŞAMAYA GEÇİLDİ

Serbest Ticaret Anlaşması üzerindeki çalışmaların hız kazandığını belirten Gaunt, sürecin üçüncü aşamaya girdiğini müjdeledi. Yeni anlaşmanın kapsamının genişletileceğini vurgulayan Gaunt, sürece dair şu öngörüde bulundu:

"Türkiye ve İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşmasının büyük olasılıkla 2026'nın ikinci yarısında uygulamaya geçtiğini göreceğiz. Bu anlaşmayla birlikte daha fazla sektör sürece dahil edilecek ve ikili ticaret ilişkilerine ilave bir güç katacaktır. Serbest Ticaret Anlaşması imzalandığında, yatırımcı güveni artacak ve ülkelerimiz daha fazla yatırımcı çekecektir."

TEKNOLOJİ VE STARTUP EKOSİSTEMİNDE İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI

Birleşik Krallık'ın ABD dışındaki en büyük teknoloji startup ekosistemlerinden birine sahip olduğunu hatırlatan Gaunt, Türk teknoloji şirketlerinin bu potansiyelden faydalandığını ifade etti. Gaunt, Türk firmalarının finansmana erişim ve teknolojik yetkinlikler açısından Londra'yı bir merkez olarak gördüklerini belirterek; yapay zeka, FinTek ve inşaat teknolojileri gibi alanların yeni anlaşma kapsamında öncelikli olacağını kaydetti.

TİCARET HACMİNDE 26 MİLYAR DOLARLIK GÜÇLÜ SEYİR

İki ülke arasındaki ticaret hacminin son 10 yıldır her yıl artış göstererek 26 milyar dolar seviyesine ulaştığına dikkat çeken Gaunt, Türkiye’nin bu dengede avantajlı bir konumda olduğunu söyledi. Ticaret hacminin yaklaşık yüzde 60'ının Türkiye’nin ihracatı, yüzde 40'ının ise Birleşik Krallık'ın ihracatı olduğunu tahmin ettiklerini dile getiren Gaunt, Türkiye'nin Birleşik Krallık için "öncelikli pazar" olma özelliğini koruduğunu vurguladı.

Birleşik Krallık’ın Türkiye’deki en büyük yedinci yatırımcı konumunda bulunduğunu hatırlatan Chris Gaunt, 2025 yılında da ticaret hacmindeki artış eğiliminin sürmesini beklediklerini belirterek geleceğin her iki ülke için de son derece olumlu göründüğünü ifade etti.