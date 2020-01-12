Türkiye Ümmü Gülsüm Genç'i konuşuyor Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!

ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak ister' yarışma programına katılan 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç, herkesin dikkatini çekti. 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşamayan 27 yaşındaki yarışmacı için bu kez farklı bir format izlendi. Genç, yarışmada müthiş bir performans ortaya koydu. Ümmü Gülsüm bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu ve sosyal medyada en çok konuşulan kişi oldu.