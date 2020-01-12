Türkiye Ümmü Gülsüm Genç'i konuşuyor Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!
ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Ümmü Gülsüm Genç geceye damga vurdu ve bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.
ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak ister' yarışma programına katılan 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç, herkesin dikkatini çekti. 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşamayan 27 yaşındaki yarışmacı için bu kez farklı bir format izlendi. Genç, yarışmada müthiş bir performans ortaya koydu. Ümmü Gülsüm bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu ve sosyal medyada en çok konuşulan kişi oldu.
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ATV''de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışma programı, bu hafta 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç'i ağırladı.
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Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu olan Ümmü, yarışmada bir ilke imza attı.
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4 yaşında geçirdiği hastalık nedeniyle konuşamayan Ümmü Gülsüm için programda ilk kez farklı bir format izlendi.
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