Türkiye tek yürek oldu! İşte SMS ile bağış yolu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele için "BizBizeYeterizTürkiyem" bağış kampanyası başlattı. Kampanyaya SMS ile katılmak isteyenler 8119'a "Korona" yazarak 10 TL bağışta bulunabilirler.

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Türkiye tek yürek oldu koronavirüsle mücadele için el birliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bürokratlara ve milletvekillerine bağış çağrısı yaparken vatandaşlar da kampanyaya SMS'leriyle 10 TL bağışta bulunabilecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı. Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Erdoğan, "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası için yardım hesabı açıldığını duyurdu.

İşte bağış yapılabilecek hesap numaraları;