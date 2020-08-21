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Türkiye tarihin en büyük doğalgaz rezervini buldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı

TÜRKİYE tarihinin en büyük doğalgaz rezervini Karadeniz'de buldu. Müjdeyi son dakika açıklamayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Bulunan doğalgaz 320 metreküp.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği büyük müjdeyi açıkladı. Türkiye, kaderini değiştirecek olan büyük bir doğalgaz rezervi buldu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde düzenlediği basın toplantısında müjdeyi "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedildi." sözleriyle duyurdu.

Türkiye'nin beklediği müjdeye ilişkin Erdoğan şunları söyledi:

- Bugün ülkemiz için tarihi bi dönüm noktasındayız yeni dönemde odaklanacağımız esas konu petrol ve doğalgaz olacak. Enerji, kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında milli bağımsızlığın tesisinde de büyük öneme sahiptir. Enerji, kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında milli bağımsızlığın çok büyük önemi var. Doğu Akdeniz'de oynanan onca oyunun gerisinde de enerji kaynaklarının paylaşımı kavgası vardır.

Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervi

- Bir damla petrolü oluk oluk akan insan kanından daha değerli gören gayri insani küresel düzen hala hükümranlığını sürdürmektedir. Rabbim bize bambaşka bir yerde, hem de görülmedik zenginlikte bir kapı açtı. Sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımızda en küçük bir dışa bağımlılığımız söz konusu değildir. 

Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi.  320 milyar metreküp doğalgaz keşfedildi.

"Dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına dahil oldu”

- Keşifler için söylenen o güzel sözü sondaj faaliyetlerimize uyarlayarak tekrarlamak istiyorum, her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Bugünkü sevinci bize yaşatan Fatih'in yanında, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerimizle dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına dahil olduk. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. 

Kuyudan elde edilen veriler, aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. 

- Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Doğal gazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan fiilen istifade etmeye başlayacağız.

“Benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz”

- İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz'de bugüne kadar 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdik. Son sondajda milletimize beklediği müjdeyi verme şerefine nail olduk. Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz'de bugüne kadar 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdik. Son sondajda milletimize beklediği müjdeyi verme şerefine nail olduk. 

Keşifler için söylenen o güzel sözü sondaj faaliyetlerimize uyarlayarak tekrarlamak istiyorum, her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır.

“Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız”

- Sakarya gaz sahasıyla bismillah dedik. Allah'ın izniyle devamı da gelecek. Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız. Enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek yok. Kimsenin hakkına gözümüzü dikmeden ama kimseye de hakkımızı yedirmeden hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek yok. Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşiften sonra artık önümüzde çok daha aydınlık bir yol olduğuna inanıyoruz.

Erdoğan müjdeyi verdiği basın toplantısında, Karadeniz Ereğlisi'nde bulunan Fatih gemisinin olduğu yere de canlı bağlantı yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çalışmalarla ilgili detayları aktardı. 

- Bugün gelecek nesillere önemli bir miras bırakacağız. AB, Yunanistan'ı şımartıp üzerimize salarken sergilediği çifte standart sebebiyle bir kez daha kendi ilkelerine ihanet ettiğini görmelidir.

Doğalgaz nerede bulundu?
Fatih sondaj gemisinin araştırma yaptığı Tuna-1 bölgesi Karadeniz Ereğli'nin yaklaşık 150 km açığında, Bulgaristan ve Romanya ile kara suları sınırına yakın bir bölgede. Romanya kara sularında 8 yıl önce Petrom and Exxon tarafından bulunan, Karadeniz'deki en büyük doğal gaz rezervine de uzak değil.
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