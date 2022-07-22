Türkiye tarihe geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor! Kırmızı hat için imza atılıyor

Türkiye, Rusya Ukrayna arasındaki savaştan bu yana iki taraf arasında bir konu için anlaşma sağlayan ülke olarak bugün tarihe geçiyor. Taraflar bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla dünyanın gözünün üzerinde olacağı anlaşmaya imza atacak. Kırmızı hat olarak adlandırılan dünyanın büyük tahıl krizine yol açan krizde düğüm çözülüyor.

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Türkiye sayesinde tarihi bir adım bugün atılıyor. 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasıyla başlayan savaşın en önemli sonuçlarından biri olan küresel gıda krizinin aşılması için bugün İstanbul'da önemli bir adım atılıyor.

Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda yapılan görüşmelerin ardından Ukrayna ve Rusya, tahıl ürünlerinin Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına taşınmasına olanak sağlayan anlaşmaya imza atacak.

Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacak törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres katılacak.

İmzaların atılmasıyla Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında savaş başladığından beri ilk uzlaşmayı sağlayan ülke olacak. Diplomatik zaferin yanı sıra gıda krizinde de büyük bir adım atılarak bu da Türkiye sayesinde çözülmüş olacak.

Tarafları anlaşmaya ikna etmede Türkiye kilit rol oynadı

Anlaşmaya ilişkin açıklama, İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Açıklamada saat 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla imza töreni yapılacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de imza töreninde hazır bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'tahıl koridorunun' hayata geçirilebilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.

İki tarafın heyetleri, 13 Temmuz'da Tahıl Koridoru Zirvesi için İstanbul'da yüz yüze buluştu.

Zirvede sağlanan uzlaşı anlaşmanın kapısını açtı

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tahran'da gerçekleşen Türkiye-İran-Rusya 3'lü Zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile de bir araya gelmişti.

Dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Ev sahibi sıfatıyla ara buluculuğumuz var" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada anlaşmanın önemine dikkat çekildi.

Açıklamada "Ukrayna tahılının çıkarılmasına yönelik anlaşmadan memnuniyet duyuyoruz" denildi.

İstanbul'da koordinasyon merkezi

Anlaşma, sevkiyatın güvenliği ve işlerliğinin İstanbul'da oluşturulacak bir koordinasyon merkezi tarafından gözlenmesini de içeriyor.

Rusya, bu gözlem görevinin tüm tarafların katıldığı ortak bir şekilde yapılmasını Ukrayna ise BM gözetiminde olmasını istiyordu. Son durumun nasıl olduğu anlaşma açıklandığında ortaya çıkacak.

Anlaşma, gıda koridorunu kullanan gemilerin kargolarının Türkiye tarafından oluşturulacak noktalarda Rusya'nın da katılımıyla denetlenmesini içeriyor.

Rusya, Ukrayna'ya yük almaya gelecek kargo gemilerinin silah ve askeri malzeme taşımadığından emin olmak için bu denetimi istiyor.

Bu süreçte Türk Deniz Kuvvetleri'nin taraflar arasındaki işlemler açısından kolaylaştırıcı rol oynayacağı kaydediliyor.