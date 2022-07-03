BIST 2.444
DOLAR 16,75
EURO 17,48
ALTIN 976,05
HABER /  GÜNCEL

Türkiye, tahıl yüklü Rus gemisine el koydu

Türkiye, tahıl yüklü Rus gemisine el koydu

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Vasly Bodnar, Türk gümrük yetkililerinin Ukrayna'nın 'çalıntı' olduğunu belirttiği tahıl yüklü Rus bandıralı gemiye el koyduğunu söyledi.

Abone ol

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Vasly Bodnar, Türk gümrük yetkililerinin Ukrayna'nın 'çalıntı' olduğunu belirttiği tahıl yüklü Rus bandıralı gemiye el koyduğunu söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre Vasyl Bodnar Ukrayna ulusal televizyonuna yaptığı açıklamada "Tam bir işbirliği içindeyiz. Gemi şu anda limanın girişinde duruyor, Türkiye'nin gümrük yetkilileri tarafından alıkonuldu" dedi.

Ukrayna'da savcılık, daha önce Türkiye'den Rus bandıralı Zhibek Zholy kargo gemisini alıkoymasını istemişti.

Zhibek Zholy gemisinin pazar günü kıyıdan yaklaşık 1 km uzakta ve Karasu limanının dışında demirlediği görüldü.

Büyükelçi Bodnar, geminin kaderinin pazartesi günü yapılacak teftişler ve görüşmeler sonucu belirleneceğini belirterek, tahıla el konulmasını umduklarını dile getirdi.


Kiev yönetimini, Rusya'yı Ukrayna tahılını çalarak, aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelere satmakla suçluyor. Moskova ise bu iddiaları reddediyor.

Kazakistan merkezli KTZ, Zhibek Zholy adlı geminin şirketlerine ait olduğunu ancak yaptırım altında bulunmayan Rus Green-Line şirketi tarafından kiralandığını açıklamıştı.

Gemi takip verilerine göre Zhibek Zholy, cuma akşamı Türkiye'nin Karasu limanı yakınlarına demir atmıştı.

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın blokajı nedeniyle Ukrayna limanlarından çıkarılamayan tahılla ilgili 23 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Biz Ukrayna'nın malının gayrı meşru olarak uluslararası piyasada satılmasına da karşıyız, Türkiye'de de satılmasına müsaade etmeyiz" dedi.

Batılı ülkeler Rusya'yı, Ukrayna'nın tahıl ihraç etmesini engelleyerek küresel gıda krizine neden olmakla suçluyor. Moskova ise Batı'nın yaptırımları neden gösteriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İngiliz televizyon yıldızı Bodrum’da kaza yaptı: Arkadaşı öldü, kendisi ağır yaralı
İngiliz televizyon yıldızı Bodrum’da kaza yaptı: Arkadaşı öldü, kendisi ağır yaralı
Danimarka’da AVM’de silah saldırı: Çok sayıda kişi vuruldu
Danimarka’da AVM’de silah saldırı: Çok sayıda kişi vuruldu
Çankırı Dodurga'da seçimleri AK Parti kazandı
Çankırı Dodurga'da seçimleri AK Parti kazandı
6'lı Masada dikkat çeken objeler! İşte o objeler ve simgesel anlamları...
6'lı Masada dikkat çeken objeler! İşte o objeler ve simgesel anlamları...
Emre Mor'dan flaş Arda Güler sözleri: "Benim yaptığım yanlışları ona anlatacağım"
Emre Mor'dan flaş Arda Güler sözleri: "Benim yaptığım yanlışları ona anlatacağım"
Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da ormanlara giriş yasağı getirildi
Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da ormanlara giriş yasağı getirildi
Formula 1'de korkunç kaza! 4 araç karıştı, metrelerce takla attı
Formula 1'de korkunç kaza! 4 araç karıştı, metrelerce takla attı
Rusya'dan flaş açıklama! Ukrayna’nın son kalesi ele geçirildi
Rusya'dan flaş açıklama! Ukrayna’nın son kalesi ele geçirildi
Siirt'te kayıp hemşireyi arama çalışmaları 23'üncü gününde devam ediyor
Siirt'te kayıp hemşireyi arama çalışmaları 23'üncü gününde devam ediyor
Zeki Çelik'in yeni takımı belli oldu! İmza için İtalya'ya gitti
Zeki Çelik'in yeni takımı belli oldu! İmza için İtalya'ya gitti