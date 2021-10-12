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Türkiye son saniyelerde kazandı Stefan Kuntz gözyaşlarına boğuldu

Türkiye son saniyelerde kazandı Stefan Kuntz gözyaşlarına boğuldu

2022 Dünya Kupası grup eleme maçında Türkiye, 2-1'lik skorla Letonya'yı mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Son saniyelerde gelen galibiyet sonrası teknik direktör Stefan Kuntz'un gözyaşlarını tutamadığı görüntüler maça damga vurdu.

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2022 Dünya Kupası grup eleme maçlarında heyecan devam ederken Türkiye deplasmanda Letonya'ya konuk oldu. İlk yarısı 0-0 sona eren maçı, Burak Yılmaz'ın 90+8. dakikada attığı penaltı golüyle 2-1 kazanarak altın değerinde bir 3 puan aldık. Maçın beraberlik golünü ise Fenerbahçe'de forma giyen Serdar Dursun attı.

90+6. dakikada yakaladığımız pozisyonda kaptan Burak Yılmaz, ceza sahası içerisinde yere düşürüldü. Maçın hakemi VAR'a giderek inceleme yaptıktan sonra penaltıyı verdi. 90+8. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren Burak Yılmaz, 3 puanın gelmesinde büyük rol oynadı.

Kritik iki maç

Kritik 3 puan sonrası gruptan çıkma şansını devam ettiren A Milli Takım'ımız Kasım ayında sırasıyla Cebelitarık ve Karadağ ile çok kritik iki maça çıkacak. Rakiplerimizden Norveç de evinde Letonya ve deplasmanda ise Hollanda ile kritik iki maça çıkacak. Türkiye iki maçını da kazanarak, Norveç'in puan kaybı yaşamasını bekleyecek.

Son saniyelerde gelen galibiyet sonrası teknik direktör Stefan Kuntz maçın ardından sahaya girerken gözyaşlarına hakim olamadı. O anlar kameralara gelirken Stefan Kuntz'un duygusal anlar yaşadığı görüldü.

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