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Türkiye Sırbistan UEFA Uluslar Ligi maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında Türkiye ile Sırbistan karşı karşıya geliyor. Uluslar Ligi'nde 2 puanla 3. sırada bulunan A Milli Futbol Takımımız, Sırbistan'ı yenerek gruptaki şansını devam ettirmek istiyor. Peki, Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında Sırbistan'ı konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada Bulgaristan Futbol Federasyonundan Georgi Kabakov düdük çalacak ve zorlu karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Üçüncü grupta, dördüncü maçlar öncesinde Rusya 7 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 6 puana sahip. Grupta Türkiye 2 puanla üçünü sırada yer alırken; Sırbistan ise 1 puan ile son sırada bulunuyor. Sırbistan ile deplasmanda oynadığımız karşılaşma 0-0 berabere sona ermişti.

Türkiye - Sırbistan

Stat: Türk Telekom
Hakem: Georgi Kabakov (Bulgaristan)
Saat: 21.45
Yayın: TRT Spor

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Mahmut, Hasan Ali, Okay, Ozan Tufan, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak

Sırbistan: Rajkovic, Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lukic, Milinkovic-Savic, Ljajic, Gacinovic, Gudelj, Mladenovic, Jovic

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