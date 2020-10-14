Türkiye Sırbistan UEFA Uluslar Ligi maçı CANLI YAYIN

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında Türkiye ile Sırbistan karşı karşıya geliyor. Uluslar Ligi'nde 2 puanla 3. sırada bulunan A Milli Futbol Takımımız, Sırbistan'ı yenerek gruptaki şansını devam ettirmek istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında Sırbistan'ı konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 21.45'te başlayan müsabakada Bulgaristan Futbol Federasyonundan Georgi Kabakov düdük çalıyor ve zorlu karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

Üçüncü grupta, dördüncü maçlar öncesinde Rusya, 7 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 6 puana sahip. Grupta Türkiye, 2 puanla üçünü sırada yer alırken; Sırbistan ise 1 puan ile son sırada bulunuyor. Sırbistan ile deplasmanda oynadığımız karşılaşma 0-0 berabere sona ermişti.

Türkiye: 0 - 1 :Sırbistan (İlk yarı sona erdi)

22' GOL! Sırbistan, Sergej Milinkovic-Savic ile öne geçti! Bu dakikalarda üst üste ataklar geliştiren rakibimiz sol kanattan geliştirdiği atakta Mihailo Ristic ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Sergej Milinkovic-Savic kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerimizle buluşturdu.

Sırbistan, Milinkovic-Savic'in attığı golle öne geçti. pic.twitter.com/t6Bp3kTCOS — TRT Spor (@trtspor) October 14, 2020

Stat: Türk Telekom

Hakem: Georgi Kabakov (Bulgaristan)

Saat: 21.45

Yayın: TRT Spor

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Mahmut, Hasan Ali, Okay, Ozan Tufan, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak

Sırbistan: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Ristic, Maksimovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Djuricic, A. Mitrovic