Türkiye Sigorta'dan Berlin'de A Milli Kadın Basketbol Takımı'na destek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk basketboluna uzun soluklu katkılar sunan Türkiye Sigorta, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden milli sporcuların yanında olmaya devam ediyor.

Türkiye'nin farklı noktalarından Berlin'e gelen basın mensupları ve sporseverlerin katıldığı organizasyonda milli takımın heyecanı birlikte yaşanırken, Türkiye Sigorta yöneticileri de şirketin Türk sporuna verdiği desteğin yanı sıra kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalar ve hedeflere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Sigorta'dan 1,2 milyon kişiye sağlık güvencesi

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu, sporun sağlıklı yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Türkiye Sigorta'nın sağlık sigortacılığı yaklaşımının yalnızca hastalık sonrasındaki süreçlerle sınırlı olmadığını belirtti.

Buldu, esnek ürünleri, dijital sağlık çözümleri ve yapay zeka destekli uygulamalarıyla bireyin yaşam döngüsünün her aşamasında yanında olmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Sigortalı sayısını 2026 Temmuz itibarıyla yaklaşık 4 katına çıkardıklarına ve 1,2 milyon sigortalıya ulaştıklarına dikkati çeken Buldu, Türkiye'de sağlık sigortası bulunan her 7 kişiden birine hizmet sunduklarını belirtti.

Buldu, şirketlerinin ana odağında olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda sağlık güvencesini daha geniş kitleler için erişilebilir hale getirmeyi önemsediklerine işaret ederek, 81 ilde, 6 bini aşkın sağlık kuruluşuyla güçlü bir ekosistem oluşturduklarını kaydetti.

Sporun sağlıklı ve aktif bir yaşam kültürünün en güçlü unsurlarından biri olduğuna inandıklarını vurgulayan Buldu, "A Kadın Milli Basketbol Takımımızın mücadelesine destek verirken, sahadaki dayanıklılık ve disiplinin sağlıklı yaşam hedefimizle güçlü bir ortaklık taşıdığını düşünüyoruz. Millilerimizin her maçta ortaya koyduğu mücadeleye ortak olmak ve onları Türkiye Sigorta olarak desteklemek bizim için büyük bir mutluluk." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sigorta güçlü finansal performansını sürdürüyor

Türkiye Sigorta Oto, Tarım Sigortaları ve Aktüerya Genel Müdür Yardımcısı Melike Nur Çınar da 2026'nın ikinci çeyreğinde 94,2 milyar lira prim üretimi ve yüzde 15,1 pazar payıyla güçlü büyümelerini sürdürürken, 13,5 milyar lira seviyesindeki karlarıyla sektörden pozitif ayrıştıklarını vurguladı.

Çınar, kasko branşında ise yüzde 12,1 pazar payı ve yüzde 65,8 hasar prim oranıyla performanslarını sürdürdüklerini paylaştı.

Millilerin mücadelesine destek vermekten ve yanlarında olmaktan büyük heyecan ve gurur duyduklarını paylaşan Çınar, bu mücadele ve takım ruhunu, Türkiye Sigorta olarak kendi yolculuklarında da benimsedikleri değerlerle güçlü bir şekilde özdeşleştirdiklerini aktardı.

Türkiye Sigorta'dan yapay zeka ve dijital dönüşüm odaklı adımlar

Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç da yapay zeka ve dijital teknolojileri, sigortacılığın geleceğini bugünden şekillendiren stratejik bir güç olarak gördüklerini belirtti.

Kılıç, yapay zekadan veri analitiğine, dijital hizmet kanallarından akıllı ve önleyici sigortacılığa uzanan dönüşümlerinde daha hızlı, kişiselleştirilmiş ve sürdürülebilir bir müşteri deneyimi yarattıklarını anlattı.

Yapay zekayı yalnızca kullanan değil, yapay zeka ile çalışan bir şirkete dönüştüklerini vurgulayan Kılıç, "Bilge, AI-KÜP" ve 50'den fazla canlı yapay zeka çözümünün bu dönüşümün temelini oluşturduğunu kaydetti.

Kılıç, teknolojinin gücünü insan odağında kullandıklarını ve geleceğin sigortacılığını bugünden şekillendirdiklerini anlatarak, "Sporcularımızın ülkemizi temsil ettiği bu özel mücadelede onların yanında olmak bizim için hem büyük bir heyecan hem de gurur kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Sigorta'dan spora ve milli takımlara güçlü destek

Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu ise Türkiye Sigorta'nın yalnızca sigorta sektöründeki faaliyetleriyle değil, ekonomik ve toplumsal değer üretme hedefiyle de hareket ettiğini belirtti.

Özkoyuncu, uluslararası arenada Türkiye'yi başarıyla temsil eden milli takımların yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayarak, Berlin'de ay yıldızlı sporcuların yaşattığı heyecanı paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Türkiye Sigorta olarak isimlerinden aldığımız güçle Türkiye için ekonomik ve toplumsal değer üreten bir kurum olduklarını vurgulayan Özkalyoncu, şunları kaydetti:

"Bu güçlü vaadin sorumluluğunu hakkıyla taşıyabilmek adına üstlendiğimiz önemli misyonlardan biri de ülkemiz sporuna destek olmak ve bu alanda öncü rol üstlenmek. Bu kapsamda halihazırda Milli Basketbol Takımları ana sponsoru, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Ligi isim sponsoruyuz. Bunun yanı sıra Ampute Milli Futbol Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı ve bireysel para milli sporcularımızın da destekçisiyiz. Basketbolu daha geniş kitlelerle buluşturmak üzere TBF ile bir yol arkadaşlığına başladık ve birlikte çok sayıda projeyi hayata geçirdik.

Türkiye Sigorta olarak hedefimiz, sporu yalnızca destekleyen değil, sporun gelişimine katkı sunan, spor kültürünün içinde yer alan ve güvence yaklaşımını sporun değerleriyle buluşturan bir marka olmak. Bu nedenle basketbol bizim için bir sponsorluk hikâyesinden çok, uzun soluklu bir yol arkadaşlığı. Bu kapsamda, Türkiye genelinde 3x3 basketbol turnuvaları ile çok sayıda insana dokunduk. Depremzede ve özel gereksinimli çocuklarımızı İstanbul’da ağırlayarak onlarla basketbol antrenmanı yaparak sporun şifalandıran gücüne katkı sunmaya çalıştık. TBF ile kurduğumuz bu güçlü bağ ile çok sayıda anlamlı projeye daha imza atacağız."