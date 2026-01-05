Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik "Yapay Zeka Yönetim Sistemi Sertifikası" aldı

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, yapay zekanın sorumlu ve güvenilir şekilde geliştirilmesi, uygulanması ve yönetilmesi için gereksinimleri belirleyen uluslararası standart olan 'ISO/IEC 42001:2023 Yapay Zeka Yönetim Sistemi Sertifikası'nı almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, sertifikayla yapay zeka sistemlerini etik ilkeler, şeffaflık ve güvenlik esasları doğrultusunda, uluslararası standartlara uygun bir yönetişim modeliyle yönettiğini belgeledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç, söz konusu adımın, teknoloji odaklı dönüşüm vizyonlarının ve sorumlu yapay zeka yaklaşımlarının güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti.

Kılıç, 'Finans sektöründe ISO/IEC 42001:2023 Yapay Zeka Yönetim Sistemi Sertifikası'nı alan ilk kurum olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu sertifika ile yapay zeka tabanlı sistemlerimizi etik ilkeler, şeffaflık, güvenlik ve risk temelli yönetişim anlayışı çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun şekilde yönettiğimizi belgelemiş bulunuyoruz.' ifadelerini kullandı.

Yapay zeka politikalarının oluşturulmasından veri kalitesinin güvence altına alınmasına, şeffaflık ve hesap verebilirlik tedbirlerinden risk ve etki değerlendirmelerine, üst yönetim katılımından sürekli iyileştirmeye kadar uzanan kapsamlı bir çerçeveyi kurum genelinde hayata geçirdiklerinin altını çizen Kılıç, 'Bu başarı, yalnızca standartlara uyumumuzun değil, aynı zamanda öncü kimliğimizin ve geleceğe dönük kararlılığımızın da güçlü bir göstergesidir. Adımızdan aldığımız güçle geleceği güvenle inşa etmeye devam edeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.