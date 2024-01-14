Türkiye şehitlerini uğurluyor! 6 ilden feryat sesleri yükseldi, gözyaşları sel oldu
Kuzey Irak'tan gelen haber Türkiye'yi yasa boğdu. 9 kahraman asker, şehit oldu. Şehit askerlerden 3'ü dün son yolculuğuna uğurlanırken bugün 6 asker için memleketlerinde cenaze töreni düzenlendi. Kahramanmaraş, Niğde, Giresun, Ordu, Eskişehir ve Aksaray’dan feryat sesleri yükselirken, gözyaşları sel oldu.
Kahramanmaraş- Şehit Er Emrullah Gülmez
Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er. Emrullah Gülmez için Göksun İlçesi Hacıkodal Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Törende şehidin annesi Dürdane Gülmez (58) gözyaşlarına boğulup güçlükle ayakta durabildi. Şehidin 7 kardeşi de tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin babası Hasan Gülmez'i (74) ise protokol teskin etmeye çalıştı.
Doğum gününe 5 gün kala şehit oldu
Mahalle meydanında düzenlenen cenaze töreni, öğle namazına müteakip başladı. İl Müftüsü Abdurrahman Kotan tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası helallik alındı. Silah arkadaşlarının omuzlarına alınan şehit Gülmez’in naaşı dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Gülmez'in 17 Ocak' günü dünyaya geldiği, şehit olmasa o gün arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayacağı öğrenildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze törenine, şehidin Libya’da görev yapan kardeşi P. Uzm. Çvş. Adem Gülmez de katıldı.
Aksaray- Şehit Üsteğmen Gökhan Delen
Hakkâri'nin Çukurca ilçesi karşısındaki Irak’ın kuzeyinde Metina Vadisi ile Zap Bölgesinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda görevli Piyade Üsteğmen Gökhan Delen (31), üs bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist grup ile girilen çatışmada şehit düştü.