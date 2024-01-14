Türkiye şehitlerini uğurluyor! 6 ilden feryat sesleri yükseldi, gözyaşları sel oldu

Doğum gününe 5 gün kala şehit oldu

Mahalle meydanında düzenlenen cenaze töreni, öğle namazına müteakip başladı. İl Müftüsü Abdurrahman Kotan tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası helallik alındı. Silah arkadaşlarının omuzlarına alınan şehit Gülmez’in naaşı dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Gülmez'in 17 Ocak' günü dünyaya geldiği, şehit olmasa o gün arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayacağı öğrenildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze törenine, şehidin Libya’da görev yapan kardeşi P. Uzm. Çvş. Adem Gülmez de katıldı.