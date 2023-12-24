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Türkiye şehitlerine ağlıyor, şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor

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Türkiye şehitlerine ağlıyor, şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ın (25) cenazesi memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesi kırsal Arıklı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Türkiye şehitlerine ağlıyor, şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ın (25) cenazesi memleketi Mardin'de toprağa verildi.

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Türkiye şehitlerine ağlıyor, şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor

Şehit Dündar'ın naaşı, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda gerçekleştirilen törenin ardından Kızıltepe ilçesinin kırsal Arıklı Mahallesi'ne getirildi.

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Türkiye şehitlerine ağlıyor, şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor

Şehidin annesi Fatma, kardeşleri ve yakınları tören sırasında tabuta sarılıp, gözyaşı döktü.

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Türkiye şehitlerine ağlıyor, şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor

Kılınan cenaze namazı ve okunan duaların ardından şehit Dündar'ın naaşı, aile mezarlığında defnedildi.

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