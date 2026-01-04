BIST 11.498
DOLAR 43,02
EURO 50,45
ALTIN 5.991,88
HABER /  GÜNCEL

Türkiye, Sarıkamış şehitlerini anmak için Allahuekber Dağları'nda bir araya geldi

Türkiye, Sarıkamış şehitlerini anmak için Allahuekber Dağları'nda bir araya geldi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında toplanan vatandaşlar, yürüyüşe başladı. Yürüyüşe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katılıyor.

Abone ol

Birçok ilden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda kişi, sabahın erken saatlerinde "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" ve "Bu toprakta izin var" temasıyla gerçekleştirilen anma etkinliğine katılmak üzere Soğanlı ile Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde buluştu.

Kent merkeziyle Sarıkamış ilçesinden otobüslerle zirveye ulaşan katılımcılar, Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanına geldi. Vatandaşlar, Kızılçubuk bölgesinde şehitler anısına yapılan kardan heykellerin önünde fotoğraf çektirdi.

Türkiye, Sarıkamış şehitlerini anmak için Allahuekber Dağları'nda bir araya geldi - Resim: 0

Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehitleri anma programına hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye inmesine rağmen çok sayıda kişi katıldı.

Türkiye, Sarıkamış şehitlerini anmak için Allahuekber Dağları'nda bir araya geldi - Resim: 1

Toplanma alanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat bir araya geldi.

Güzergahlarda jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Bu arada toplanma alanında çadır kuran Kızılay ekipleri, katılımcılara çay ve çorba ikramında bulunuyor.

Her yıl kısa kol tişörtü ile dev Türk bayrağı taşıyarak törenlere katılan Rizeli Ramazan Çepni, AA muhabirine, 16 yıldır Sarıkamış şehitlerini anma törenlerine katıldığını ve sağ oldukça bu görevi sürdüreceğini söyledi.

Türkiye, Sarıkamış şehitlerini anmak için Allahuekber Dağları'nda bir araya geldi - Resim: 2

"Dedelerimizin şehit olduğu yerdeyiz"

Çepni, "Dedelerimizin şehit olduğu yerdeyiz. Çok farklı duygulardayız. Şu an güneş var onlar tipi altında şehit oldular. Her zaman o duygularla geliyorum." diye konuştu.

Vatandaşlardan Osman Köseoğlu da harekata 100 kişilik üniversite ekibiyle katıldıklarını belirterek, "İki dedesini burada şehit vermiş ve eski bir komando olarak yaklaşık 15 yıldır bu etkinliklere gelmekteyim. Burada şehit olanlar geri dönmeyi düşünmediler. Vatanımız için birlik berbaberliğimizi muhafaza ederek Büyük Türkiye için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Sarıkamış şehitlerini anmak için Allahuekber Dağları'nda bir araya geldi - Resim: 3

Binlerce vatandaş duaların ardından yürüyüşe geçti

Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, burada Kur'an-ı Kerim okuyup tekbir ve salavatlar getirerek şehitler için dua ettikten sonra soğuk havada Ay-Yıldızlı Tören Alanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Katılımcılar, jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı 4,5 kilometrelik güzergahtaki yürüyüşün ardından ulaşacakları şehitlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dua edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Sosyal medya ve yapay zeka kaygıyı artırıyor! Arama motorları kaygınızı besliyor
Sosyal medya ve yapay zeka kaygıyı artırıyor! Arama motorları kaygınızı besliyor
Maduro'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Maduro'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Mamdani'den Trump'a Maduro tepkisi. "Savaş eylemi"
Mamdani'den Trump'a Maduro tepkisi. "Savaş eylemi"
Bakan Işıkhan'dan engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdamına ilişkin açıklama
Bakan Işıkhan'dan engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdamına ilişkin açıklama
İsrail ordusu, Han Yunus kenti açıklarında Filistinli bir balıkçıyı öldürdü
İsrail ordusu, Han Yunus kenti açıklarında Filistinli bir balıkçıyı öldürdü
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
Çin'den ABD'ye 'Maduro' çağrısı
Çin'den ABD'ye 'Maduro' çağrısı
'Bu iki lider endişeli olmalı' Trump hedefindeki 2 ülkeyi böyle duyurdu
'Bu iki lider endişeli olmalı' Trump hedefindeki 2 ülkeyi böyle duyurdu
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın Trabzonspor ile karşılaşacak
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın Trabzonspor ile karşılaşacak
Isınmak için girdiği otomobilde çıkan yangında öldü
Isınmak için girdiği otomobilde çıkan yangında öldü
Konut satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekiyor
Konut satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekiyor
Beştepe'den ABD'ye Maduro tepkisi! 'Başka seçenek kalmadı'
Beştepe'den ABD'ye Maduro tepkisi! 'Başka seçenek kalmadı'