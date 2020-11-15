Türkiye Rusya UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak karşılaşmada Rusya'yı ağırlıyor. Grupta henüz galibiyeti bulunmayan ve son 3 maçından beraberlikle ayrılan A Milli Takım, rakibini yenerek ilk galibiyetini almaya çalışacak. Peki; Türkiye - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında Rusya'yı ağırlıyor. Ülker Stadı'nda 20.00'de başlayacak müsabakada Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak ve zorlu karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Beşinci maçlar öncesinde Rusya 8 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 7 puana sahip. Grupta Türkiye 3 puanla üçüncü, Sırbistan ise 2 puanla son sırada bulunuyor.
Milliler, Rusya maçının ardından Macaristan ile 17 Kasım'da deplasmanda karşılaşacak.
Türkiye - Rusya
Stat: Ülker
Hakem: Szymon Marciniak (Polonya)
Saat: 20.00
Yayın: TRT 1
Türkiye: Mert, Sangare, Merih, Ozan Kabak, Caner, Ozan Tufan, Hakan, İrfan Can, Cengiz, Deniz, Cenk
Rusya: Guilherme, Karavaev, Diveev, Dzhikiya, Zhirkov, Miranchuk, Kuzyaev, Fomin, Ionov, Cheryshev, Chalov
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)
Savunma: Caner Erkin, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Ömer Bayram (Galatasaray)
Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille)
Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)