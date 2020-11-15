Türkiye Rusya UEFA Uluslar Ligi maçı CANLI YAYIN

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak karşılaşmada Rusya'yı ağırlıyor. Grupta henüz galibiyeti bulunmayan ve son 3 maçından beraberlikle ayrılan A Milli Takım, rakibini yenerek ilk galibiyetini almaya çalışacak. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında Rusya'yı ağırlıyor. Ülker Stadı'nda 20.00'de başlayan müsabakada Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalıyor ve zorlu karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanıyor.
Beşinci maçlar öncesinde Rusya 8 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 7 puana sahip. Grupta Türkiye 3 puanla üçüncü, Sırbistan ise 2 puanla son sırada bulunuyor.
Milliler, Rusya maçının ardından Macaristan ile 17 Kasım'da deplasmanda karşılaşacak.
Türkiye: 0 - 1 :Rusya (İlk yarı oynanıyor)
17' Ceza sahasının sağ çaprazından içeri sokulan Zeki'nin altıpasa doğru yerden kestiği sert topa kimse dokunamayınca top ters kanattan taca çıktı.
15' Cengiz'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Guilherme'nin kucağında kaldı.
13' Sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahasında yükselen Cenk istediği kafa vuruşunu yapamayınca şutu yandan auta çıktı.
11' GOL! Rusya, Denis Cheryshev'in golüyle maçta öne geçti! Hızlı gelişen atakta ceza alanında sağ kanatta topla buluşan Daler Kuzyaev ceza alanına girerek son çizgiye inmeden topu içeri çevirdi. Pozisyonu iyi takip eden Denis Cheryshev altıpas gerisinden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Mert Günok'un sağından ağlarla buluşturmayı başardı.
Rusya, 11. dakikada Denis Cheryshev'in attığı golle 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/UH7g8dPC8l— TRT Spor (@trtspor) November 15, 2020
8' Sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahasında yükselen Zabolotny'nin kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.
7' Cheryshev'in ceza sahası içinden çektiği şut yandan auta gitti.
Stat: Ülker
Hakem: Szymon Marciniak (Polonya)
Saat: 20.00
Yayın: TRT 1
Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Caner, Okay, Ozan Tufan, Hakan, Cengiz, Kenan, Cenk
Rusya: Guilherme, Zhirkoc, Kudryashov, Dzhikiya, Semenov, Zobnin, Ozdoev, Kuzyaev, Cheryshev, Miranchuk, Zebolotny
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)
Savunma: Caner Erkin, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Ömer Bayram (Galatasaray)
Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille)
Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)